Arboleda manda mensaje a Alianza y defiende a Benguché: "Ha sido"

Yustin Arboleda palpitó el trascendental duelo que Olimpia sostendrá ante Alianza de Panamá, donde el conjunto hondureño buscará una victoria que le permita sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional.
El delantero naturalizado hondureño también salió en defensa de su compañero Jorge Benguché ante las críticas que ha recibido, pidió mayor respaldo para los futbolistas hondureños y destacó el crecimiento de Dereck Moncada, a quien calificó como un jugador distinto y con una gran madurez pese a su corta edad.
DECLARACIONES
¿Ganas y clasificas o perdés y te complicás?
Sí, como tú bien lo mencionas, creo que vamos a una final el día de mañana. Creo que mañana para nosotros es un día donde podemos conseguir esa clasificación, como tal lo vamos a buscar. Sabemos que no va a ser nada fácil porque respetamos a cada rival.
Yo creo que en este certamen se ha demostrado que los partidos no son para nada fáciles, de que tienes que trabajarlos de principio a fin. Y nosotros vamos con esa mentalidad de tratar de ganar, de tratar de conseguir esa clasificación que nos permita poder seguir teniendo ese buen inicio de campeonato que hemos tenido.
A ver, Yustin, y también el hecho de posiblemente ser el primer equipo hondureño, de los tres que están en esta contienda de pasar a la siguiente ronda, ¿cómo lo manejan, cómo se encuentran, cómo va ese asunto? Creo que Marathón juega hoy, ¿verdad? O sea, que ellos también hoy pueden...Es lo que te acabo de decir, es lo que te acabo de decir. Es difícil este torneo, pareciera que fuera fácil, pero no, es difícil. La verdad que es un certamen que cada año ha ido creciendo, cada año los equipos se van reforzando en toda la zona para tratar de ganarlo. Y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser un torneo donde los equipos centroamericanos van a darle esa prioridad que realmente requiere el torneo, porque la verdad que es un torneo bueno, un torneo bastante competitivo.
Y nosotros, como tú bien lo dices, mañana tenemos un compromiso bastante importante, con mucha responsabilidad. Sabemos lo que significa para nosotros ese partido mañana, lo venimos trabajando, sabemos que el primer paso es poder conseguir esa clasificación a la siguiente fase, y después, bueno, vas paso a paso.
Pero ahora, nosotros enfocarnos en el partido del día de mañana, que no va a ser nada fácil. Vamos a enfrentar un rival bastante difícil, un rival que tiene buenos jugadores, que está muy bien dirigido, un equipo histórico de Panamá, que si bien no es un equipo que está tan seguido en estos certámenes, pero sí es uno de los equipos más históricos de Panamá. Así que nosotros vamos a tratar de ir allá, de hacer un gran partido, de poder conseguir el resultado, la victoria, ojalá Dios quiera, de poder que nos dé ese pase a la siguiente fase.
Yustin, y evitar, por ejemplo, ya quitarse al Alianza si le ganan, y sería también evitar un duelo tan complicado ante Saprissa, ¿no? Es un partido que encierra mucho este ante AlianzaYo creo que el partido contra Saprissa va a ser complicado, estemos o no estemos clasificados por todo. Creo que son dos instituciones de mucha historia y de mucho peso en el área, pero nosotros pensamos en el mañana, en lo que tenemos mañana al frente, independientemente de que sabemos que tenemos que enfrentar a Saprissa, pero será después. Ahora, la tarea más importante que tenemos el día de mañana es ir a Panamá, poder conseguir la victoria, que nos dé esa clasificación a la siguiente fase.
Yustin, ¿cómo es la vida y la psicología? Jorge Benguché es uno de los jugadores más criticados en el país, y se expresa el domingo y después le subimos una reacción en las redes de mucho apoyo, diciéndole que hemos sido muy groseros con BenguchéA veces es bueno expresarse cuando uno se siente bien. ¿Qué te puedo decir de Jorge? La verdad que Jorge, yo también lo dije, yo también lo dije en su momento, pero a veces cuando uno habla, lastimosamente en nuestro país hay mucho recelo, hay mucha rencilla, hay mucha envidia, hay mucho rencor. Entonces, a veces, cuando hablas, se toma a mal. A veces voy a hablar porque sentí que querés hablar y debes hablar, pero no para justificar o para criticar a alguien, sino porque vivimos en un país de libre expresión, donde cada quien expresa lo que siente.
Y si Jorge ha sido muy maltratado, no solamente por el olimpismo, sino por el hondureño como tal, y yo creo que en los últimos años Jorge ha sido uno de los delanteros importantes para el país, no solamente para Olimpia, sino para el país. Lastimosamente, a veces el ser humano se queda más con lo malo que con lo bueno que una persona pueda ser. Entonces, claro, nos equivocamos una vez, y no solamente a Jorge, a Jerry, con Jerry ha sido igual, conmigo también han sido bastante fuertes.
Pero nosotros somos conscientes de que tenemos que convivir con eso. Al final, lo más importante es que nosotros sigamos trabajando, porque no ha sido fácil para ninguno de nosotros llegar a donde hoy estamos. Yo creo que tenemos muchos años de estar en la profesión, y no es solamente desde que llegaste a debutar, sino todo lo que hiciste desde tus inicios, todo lo que tuviste que pasar. Entonces, hoy estás acá y obviamente yo siempre lo he dicho, nosotros cuando tomamos la decisión de ser futbolistas profesionales, sabemos que las críticas van a estar.
Y yo no me voy a enojar porque alguien me critique, si ando en un mal nivel, si las cosas no están saliendo, porque nadie me dijo en la vida que en el fútbol todo iba a ser color de rosa. Y van a haber momentos buenos y van a haber momentos de mucha turbulencia, y hay que saberlo soportar. Por eso siempre dije que en el fútbol tienes que tener un equilibrio: ni cuando las cosas están bien creerte que sos el mejor, ni cuando las cosas no salen tampoco creer que sos el peor.
Somos jugadores de fútbol y tratamos de dar lo mejor cada día por el bien de nuestros equipos. Así que yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir dándole a nuestra carrera, seguir tratando de dar lo mejor a la institución que nos paga, a la institución que nos da trabajo, porque al final es la institución la que nos da trabajo. Nosotros nos debemos a ella, así que como tal tenemos que saber convivir con eso.
¿Y qué pasa cuando el delantero marca un gol en un partido importante, digamos ante esa prisa? ¿Qué pasa cuando se le olvida al aficionado, y quizás a veces de mala cara, que los critica y luego rápidamente se le olvida, los felicita, se les acerca, quiere una foto?Ese es el día a día de nosotros. Tenemos que convivir con eso y saber que es así, y que a veces no todo. La verdad que hay aficionados que son muy agradecidos y que no solamente apoyan al jugador en los buenos momentos, sino que cuando las cosas no salen, también está ese apoyo.
Yo siempre lo he dicho, yo veo que sí, critican a Jorge, bueno, nos pueden criticar a nosotros. El semestre pasado, yo y el entrenador lo hablábamos con nosotros, y lo hablábamos entre nosotros, y decíamos: es increíble que, bueno, el torneo pasado era Jerry y Benguché, mi persona, estábamos en el equipo. Cuando no se ganaba, éramos los delanteros, y cuando se ganaba, no hablaban de los delanteros.
Pero aun así, nosotros fuimos el equipo que más goles hizo durante todo el año calendario, junto con Marathón. Entonces, una cosa, yo siempre he dicho: a mí no me sirve hacer 20 goles en el torneo, 30 goles, y al final, Olimpia, que es el equipo que trabajo hoy, no consigue los objetivos.
A mí me interesa conseguir los objetivos, porque es un deporte en colectivo y que uno trabaja para conseguir objetivos colectivos. Sí, los individuales, por supuesto, pero yo siempre digo que cuando el colectivo anda bien, normalmente lo individual también va a andar bien, porque eso va de la mano.
Entonces, yo la verdad que eso nunca me ha preocupado. Yo sé que los momentos buenos llegan y los momentos de turbulencia también van a estar. Entonces, hay que trabajar, hay que hacer caso omiso a la crítica, cerrar los oídos, como se dice, trabajar en silencio y, bueno, después Dios honra el trabajo de quien trabaja y quien hace las cosas bien.
Por ahí hablábamos una vez con un amigo, no diré el nombre. ¿Habrá un delantero mejor que Benguché, hondureño actualmente? Lo pregunto porque no es que hay muchos delanteros.
¿Habrá alguno mejor que Jorge Benguché para ser nueve en la selección?Está bien que vos lo discutas con un amigo, que ustedes como prensa lo digan, porque también a veces hablamos sin tener una base. Hoy día tenemos, bueno, hace no mucho, ¿qué estamos hablando? 2022, 2023 tuvimos a Carter Boden, pensamos que iba a ser el nueve de la selección. Está hoy en UPN, está joven, ojalá retome su nivel, haga un gran torneo y pueda aportar a la selección.
Pero si buscamos también, buscamos un jugador de menos de 25 años en nuestra liga, obviamente sacando los que están en el extranjero, que diga, levante la mano y agarre la batuta y diga: yo soy el goleador de la liga. Ojalá que los juveniles, los muchachos como Jeremy, como David, como Aceituno, como Sevilla, ojalá que todos esos muchachos juveniles puedan levantar la mano y decirle al entrenador y decirle al país: bueno, aquí estamos nosotros, la nueva sangre para poder sacar eso adelante.
Pero ellos requieren apoyo también, no solamente en lo futbolístico, requieren apoyo psicológico, nutricional. Es un montón de cosas. Ser futbolista profesional no es solamente: voy, entreno dos horas y ya está. Nosotros somos futbolistas durante las 24 horas del día. Es más, bueno, en eso no me voy a meter yo, porque aquí no se puede hablar mucho, porque es complicado. Pero si los que están en nuestro medio, los futbolistas, los que uno puede ayudar, los que uno pueda ayudar a decir una palabra, yo creo que no va a ser bien vista por quien la quiera recibir, porque yo creo que un consejo o un comentario a tiempo va a ayudar y va a servir mucho.
Así que yo creo que nada, tenemos que apoyar. Nosotros en nuestro país estamos más prestos para destruir que para construir. Entonces, yo creo que tenemos que dejar esa rencilla, ese odio, ese rencor hacia un lado, enfocarnos todos, cada uno tratar de aportar lo más importante para nuestro deporte.
¿Te sorprende lo de Dereck Moncada, lo que vive hoy?
¿Te sorprende o crees que es normal lo que vive Dereck Moncada?Dereck es un jugador distinto, o sea, es un jugador distinto que Dios le dio un don y que lo está aprovechando. Yo creo que al final, si buscas una foto de Dereck hace cuatro años atrás y buscas una de hoy, lo que Dereck ha cambiado, lo técnico sí, lo trae, uno más, otro menos, pero después el desarrollo para poder conseguir cosas importantes va de la mano con el trabajo.
Yo creo que el papá de él, el abuelo, lo ha apoyado mucho, su mamá en su carrera, y yo creo que todo lo que él durante su etapa con nosotros hizo fuera del campo es lo que hoy quizás también. Un jugador, obviamente, que por sus condiciones seguramente va a llegar muy lejos y para mí lo más importante e impresionante de él es que a su corta edad la madurez que tiene para asumir cada reto y cada compromiso.
Entonces, ojalá en nuestro país pudieran salir muchos Dereck Moncada, no solamente en lo futbolístico, sino también con la mentalidad que tiene un jugador como Dereck.