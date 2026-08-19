En aprietos: Lo que necesita Marathón para clasificar en la Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

El CD Marathón llega a la jornada 4 de la Copa Centroamericana con cuatro puntos y una oportunidad inmejorable para dar un paso importante hacia los cuartos de final. El equipo hondureño recibe este miércoles al Alianza de El Salvador, que también suma seis unidades. Después del triunfo 2-0 del CS Herediano sobre Real Estelí, el Grupo B quedó completamente apretado. Los dirigidos por Diego Vázquez y Alianza tienen seis puntos, mientras Marathón y Herediano cuentan con cuatro. Antigua GFC todavía no suma unidades.

¿Qué necesita Marathón para clasificarse a cuartos de final? Marathón sabe que una victoria ante Alianza sería prácticamente dar un golpe sobre la mesa. Los verdolagas llegarían a siete puntos, superarían al conjunto salvadoreño y quedarían dependiendo de sí mismos para sellar su clasificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama sería todavía más favorable si posteriormente consigue al menos un empate frente a Real Estelí en la quinta y última jornada. Con un triunfo ante Alianza y un empate ante los nicaragüenses, Marathón alcanzaría ocho puntos, una cantidad que le garantizaría terminar entre los dos primeros del grupo. También existe otro camino: empatar contra Alianza y vencer a Real Estelí. En ese escenario, Marathón llegaría igualmente a ocho puntos y tendría una posición muy favorable para avanzar. La situación se complicaría si el equipo sampedrano no logra ganar ninguno de sus dos partidos restantes. Por ejemplo, dos empates lo dejarían con seis puntos, mientras que una victoria de Herediano sobre Antigua en la última jornada podría permitirle al conjunto costarricense alcanzar siete unidades.