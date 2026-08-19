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Hermanos de Yolanda Andrade revelan que está en "estado grave"

Los hermanos de la famosa conductora hablaron sobre su actual condición de salud

Hermanos de Yolanda Andrade revelan que está en estado grave
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En días recientes la salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade, ha vuelto a la conversación de los medios de la farándula.

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Ahora, los hermanos de la titular de "Montse y Joe" dieron una entrevista en la que dieron nuevos detalles sobre la actual condición de la famosa de 54 años de edad.

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Fue hace unos años cuando Yolanda Andrade, una de las conductoras más famosas en México, reveló que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y con un aneurisma cerebral. Ante esta situación ha estado de manera intermitente en televisión.

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La revista TVNotas compartió un par de entrevistas con Marile y Rolando Andrade, hermanos de la conductora de televisión, Yolanda Andrade. Ambos hablaron sobre el estado de salud de la estrella de Unicable.

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Durante la plática, Marile contó que prefiere no hablar sobre el testamento y última voluntad de Yolanda Andrade; sin embargo, son temas que han tocado ante los problemas de salud que enfrenta la conductora. Explicó que trata de cumplir todos los deseos de su hermana para que se encuentre tranquila.
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"Tiene su nicho en la Basílica, esos temas de testamento, nicho, le doy el avión y no me meto en detalles. Tiene altas y bajas en malestares", dijo su hermana.

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En otra entrevista, Rolando Andrade, hermano de Yolanda Andrade, también fue cuestionado sobre la salud de la conductora. El empresario explicó que están atravesando una etapa difícil por las enfermedades que enfrenta la también actriz.

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Yolanda Andrade es una famosa conductora y actriz de televisión que actualmente conduce el programa de Unicable "Montse y Joe", transmitido por Unicable.

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En los últimos años la estrella de Televisa ha pasado por complicados momentos de salud que la han llevado a estar de manera intermitente en sus proyectos.

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La conductora de televisión fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica y con un aneurisma cerebral. En redes sociales ha compartido fotografías y videos que muestran su lucha contra las enfermedades.

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