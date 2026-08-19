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Paty Navidad, destrozada tras la muerte de uno de sus seres más queridos

La reconocida actriz compartió la triste noticia en sus redes sociales

Paty Navidad, destrozada tras la muerte de uno de sus seres más queridos
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La actriz y cantante, Paty Navidad informó el sensible fallecimiento de un ser querido. La publicación inmediatamente se volvió viral, recibiendo muestras de apoyo de sus compañeros y de sus seguidores.
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A sus 53 años de edad, Paty Navidad es considerada una de las figuras más importantes del espectáculo en México gracias al trabajo que ha realizado en telenovelas como "La fea más bella" y "Por ella soy Eva".
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La actriz compartió un mensaje en su cuenta en Instagram para lamentablemente informar la muerte de su perrito, Bruno Navidad.

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Varias figuras del entretenimiento le brindaron su apoyo en este complicado momento.

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En la publicación, realizada ante sus más de 241 mil seguidores, la ex participante de "La Casa de los Famosos" compartió una fotografía de su perrito. Las imágenes fueron acompañadas por un triste mensaje.

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Expresando su tristeza, Paty Navidad confesó que estaba muy triste por la muerte de su perrito, Bruno Navidad. La actriz de telenovelas recordó que estuvieron juntos desde 2012, tiempo en el que lograron forjar una gran amistad.

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"Desde 2012, compartió con ustedes una historia de amor, lealtad y compañía que permanecerá para siempre en sus corazones", se lee en el mensaje.

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Como era de esperarse, el mensaje de Paty Navidad generó distintas reacciones entre sus compañeros.
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Figuras como Malillany Marín, Verónica Bastos y Mitzy le externaron sus condolencias en este complicado momento que está viviendo.

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Paty Navidad es una famosa actriz, modelo y cantante nacida en Culiacán, Sinaloa. En los últimos años ha colaborado en reality shows como "MasterChef Celebrity", "La Casa de los Famosos", "Top Chef VIP" y "¿Qué dicen los famosos?".
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