Se entrega a la Policía el acusado de asesinar a Cristina Candamil en un motel

Un avance se registró en la investigación por la muerte de Isabel Cristina Trujillo Candamil, de 41 años, quien fue asesinada en una habitación de un motel ubicado sobre la vía Armenia-Montenegro, en Colombia.
El presunto responsable del crimen, identificado como Jhon Alexander Arias Ossa, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación durante las últimas horas.
Arias Ossa acudió a las instalaciones de la Fiscalía acompañado de su abogado y quedó a disposición de las autoridades para responder por la investigación relacionada con la muerte de la mujer.
De acuerdo con la información preliminar recopilada por los investigadores, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del pasado 2 de agosto de 2026.
La hipótesis de la Fiscalía establece que Árias Ossa, quien habría sido expareja sentimental de la víctima, recogió a Isabel Cristina después de una reunión con amigos.
Posteriormente, ambos se trasladaron hasta un establecimiento ubicado en la vía Armenia-Montenegro. Según la investigación, en ese lugar el hombre habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante.
El ataque le habría provocado múltiples heridas a Isabel Cristina Trujillo, que posteriormente causaron su muerte. Tras lo ocurrido, el investigado habría abandonado el establecimiento.
Con la presentación voluntaria de Árias Ossa, el proceso judicial continuará ante las autoridades competentes. La Fiscalía tiene previsto presentarlo ante un juez de control de garantías.
En esa diligencia, el ente acusador solicitará la legalización de la captura, realizará la imputación correspondiente y pedirá la medida de aseguramiento que considere procedente, según los elementos recopilados durante la investigación.
Mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer el caso, Jhon Alexander Arias Ossa mantiene la presunción de inocencia, por lo que solo podrá ser considerado responsable del crimen si existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra.