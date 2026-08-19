Roosevelt Hernández se defenderá en libertad tras audiencia de declaración de imputados

Tegucigalpa, Honduras.

Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, recibió este miércoles medidas distintas a la prisión preventiva durante la audiencia de declaración de imputados por un proceso relacionado con la presunta transgresión de la libertad de expresión. La próxima audiencia del proceso está programada para el 1 de septiembre, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. Hernández llegó bajo un fuerte resguardo de seguridad a la audiencia en Juzgados de Letras Penal, en la que se conocieron las acusaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público.

Investigación se origina por publicaciones contra periodistas

El caso tiene su origen en un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el 29 de julio, como parte de una investigación relacionada con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas. Entre los contenidos investigados figura una publicación del 26 de mayo de 2025, titulada “Sicarios de la verdad”, en la que el periódico digital militar cuestionó a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La edición también incluyó cinco páginas con contenidos dirigidos contra los comunicadores. Los periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunciaron la publicación al considerar que formaba parte de una campaña de desacreditación.

Antecedentes de confrontación con medios

Durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, Hernández también estuvo involucrado en otros episodios de confrontación con medios de comunicación.