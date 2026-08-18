Juez podría ordenar la captura del general Roosevelt Hernández, asegura exfiscal

Tegucigalpa, Honduras

El exfiscal del Ministerio Público, Aldo Santos, advirtió que un juez podría librar una orden de captura contra el general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, si incumple el citatorio judicial previsto para este miércoles.

Santos explicó que Roosevelt Hernández tiene el deber de comparecer ante el juez, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra por acciones que habrían vulnerado derechos fundamentales de periodistas.

"En definitiva, cuando una persona ha sido citada en legal y debida forma por parte de una autoridad jurisdiccional como lo es un juez de letras, es deber de la persona citada comparecer ante el estrado judicial para cumplir con esta diligencia", afirmó en una entrevista en Radio América.

El exfiscal señaló que, si Roosevelt Hernández no se presenta, el juez podría actuar de oficio o a petición del Ministerio Público. "Puede el juez tomar la determinación de librar la correspondiente orden de aprehensión", sostuvo Santos.

Agregó que la posibilidad se deriva de que ya existe un proceso penal abierto. "Estamos hablando de que él ya tiene un requerimiento en un tribunal, hay un proceso penal abierto y obviamente deben de someterse las partes a la decisión y a la autoridad del juez", explicó.

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Sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Roosevelt Hernández, Santos indicó que el juez debe recibir una notificación oficial antes de que esa acción pueda modificar el curso del proceso.

"Mientras no haya sido notificado el juez de la admisibilidad del recurso por parte de la Sala de lo Constitucional, en este caso, Corte de Apelaciones, definitivamente el juez formalmente hablando y oficialmente no tiene ninguna notificación al respecto", manifestó.

Santos concluyó que, mientras no exista una comunicación de un tribunal superior, el juez debe continuar con el proceso. "La autoridad del juez se respeta y mientras él no tenga ninguna comunicación de un tribunal superior, el proceso debe de continuar su trámite normal", afirmó.