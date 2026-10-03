México vs Estados Unidos, EN VIVO, horario y dónde verlo

Arizona, Estados Unidos.

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en Arizona, en uno de los partidos amistosos más esperados de este fin de semana en la fecha FIFA, entre las dos selecciones de más rivalidad en la Concacaf.

El encuentro, tercero de ambos cuadros después de haber sido eliminados en los octavos de finales de la pasada Copa Mundial, llega luego de que México empató 1-1 con Colombia y con Perú, en tanto los estadounidenses golearon 4-1 a los peruanos y superaron por 4-2 a Chile.

Tanto el seleccionador mexicano, Rafael Márquez; como el de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, utilizarán el duelo para mover a algunos de sus titulares y establecer las bases para el nuevo ciclo hacia la Copa Mundial del 2030; sin embargo, saldrán con una propuesta ofensiva, por el encono deportivo entre ambos países.