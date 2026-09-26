México y Colombia protagonizan agarrón en el debut de Rafa Márquez

Baltimore, Estados Unidos.

La Selección de México empató 1-1 ante Colombia en un atractivo partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA, disputado este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El encuentro estuvo marcado por el estreno de Rafael Márquez como entrenador del combinado mexicano, en una noche que también dejó protagonismo para una de las jóvenes promesas del fútbol azteca. El conjunto mexicano afrontó el compromiso con la expectativa puesta en el inicio de esta nueva etapa bajo la dirección de Márquez. El exdefensor, una de las grandes figuras en la historia del fútbol mexicano, asumió el reto de dirigir al Tri y tuvo su primera prueba frente a una selección colombiana que llegó con un plantel competitivo y con la intención de aprovechar el amistoso para continuar preparando sus próximos desafíos.

Colombia golpeó primero en el marcador gracias a Luis Suárez, quien apareció en el momento oportuno para adelantar a los cafeteros ante México. El delantero aprovechó una gran jugada ofensiva de su selección y, con una definición certera dentro del área, mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-0 y hacer celebrar a los aficionados colombianos presentes en el M&T Bank Stadium.

México, sin embargo, reaccionó y encontró el camino hacia la igualdad gracias a una destacada intervención de Gilberto Mora, quien volvió a demostrar su enorme proyección pese a su corta edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El joven futbolista mexicano apareció dentro del área y protagonizó una gran acción individual antes de sacar un potente disparo que terminó en el fondo de las redes. La anotación significó un momento especial para Mora, quien continúa ganando protagonismo con el combinado nacional y se presenta como una de las grandes apuestas del fútbol mexicano para el futuro. Tras el 1-1, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero ninguno consiguió marcar nuevamente. El partido terminó con reparto de puntos en Baltimore, dejando buenas sensaciones y también aspectos por corregir para los dos seleccionados.

Para Rafael Márquez, el empate representa el primer capítulo de su etapa al frente de México. El técnico tendrá ahora la tarea de seguir trabajando en la construcción de un equipo competitivo, mientras busca consolidar una identidad de juego y encontrar las mejores alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales. El duelo también permitió observar a varios futbolistas mexicanos que buscan ganarse un lugar en el proceso. Entre ellos destacó especialmente Gilberto Mora, quien con su juventud volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de la jornada.

El empate deja a México y Colombia con un 1-1 en un encuentro que cumplió con su objetivo de servir como prueba internacional. Para el Tri, más allá del resultado, la atención estará puesta en la evolución del proyecto encabezado por Márquez y en los futbolistas que puedan convertirse en protagonistas durante esta nueva etapa de la selección mexicana.

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