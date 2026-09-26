Gilberto Mora hace historia con México: golazo ante Colombia

El joven centrocampista mexicano Gilberto Mora continúa dando de qué hablar y la noche de este sábado 26 de septiembre vivió un momento inolvidable al marcar su primer gol con la camiseta de la Selección Nacional de México.
En el duelo entre México y Colombia, el futbolista de apenas 17 años se lució con un auténtico golazo que quedará marcado en su carrera, ya que significó su primera anotación con el combinado azteca.
Se disputaba el minuto 62 y Colombia ganaba por la mínima diferencia cuando apareció Gilberto Mora para cambiar el rumbo del partido. El juvenil recibió el balón dentro del área, encaró al experimentado defensor Jhon Lucumí, le realizó un espectacular recorte para dejarlo atrás y, de inmediato, sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes.
La anotación desató la locura entre los aficionados mexicanos, mientras Mora celebraba emocionado el que hasta ahora es uno de los goles más importantes de su carrera.
Con apenas 17 años, Gilberto Mora hace historia con la Selección de México al convertirse en el anotador más joven en toda la historia del combinado azteca, luego de marcar su primer gol internacional ante Colombia.
Poco después de su histórica anotación, Gilberto Mora fue sustituido por decisión de su entrenador, Rafael Márquez, quien afronta una nueva etapa al frente del combinado nacional mexicano.
Mora continúa escribiendo una historia especial con la Selección de México y vuelve a demostrar por qué es considerado una de las jóvenes figuras con mayor proyección del fútbol mexicano.