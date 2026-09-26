Gilberto Mora hace historia con México: golazo ante Colombia

Maryland, Estados Unidos.

El joven centrocampista mexicano Gilberto Mora continúa dando de qué hablar y la noche de este sábado 26 de septiembre vivió un momento inolvidable al marcar su primer gol con la camiseta de la Selección Nacional de México.

En el duelo entre México y Colombia, el futbolista de apenas 17 años se lució con un auténtico golazo que quedará marcado en su carrera, ya que significó su primera anotación con el combinado azteca.

Se disputaba el minuto 62 y Colombia ganaba por la mínima diferencia cuando apareció Gilberto Mora para cambiar el rumbo del partido. El juvenil recibió el balón dentro del área, encaró al experimentado defensor Jhon Lucumí, le realizó un espectacular recorte para dejarlo atrás y, de inmediato, sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes.