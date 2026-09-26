Estados Unidos golea a Perú en amistoso lleno de polémica

Estados Unidos.

La selección de Perú perdió este sábado por 4-1 ante la de Estados Unidos en Orlando, pese al gol de Gianluca Lapadula, y lo hizo con polémica en un partido sin VAR desequilibrado en la reanudación por un penalti pitado a Jesús Pretell por un dudoso contacto que, además, ocurrió fuera del área. Perú celebró el gol de Lapadula en su regreso como internacional tras 18 meses de espera, pero acabó derrotado en el primero de los cuatro partidos que disputará en tierras norteamericanas. Sucumbió ante las dianas del debutante Justin Ellis, de Malik Tillmann, de Julian Hall, de 18 años, que llevó el apellido de su madre (Zakrzewski) en su camiseta, y de Sebastian Berhalter.

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, aprovechó este amistoso para hacer debutar a hasta once jugadores. Se jugó en Orlando con más de 28 grados centígrados de temperatura y mucha humedad que complicaron el trabajo de ambas selecciones. Para Perú fue el comienzo de una gira de alta intensidad que incluye paradas en Nueva Jersey, en Montreal y Miami antes del regreso a Sudamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Perú se medirá el 29 de septiembre con México en Harrison (Nueva Jersey) antes de desplazarse a Montreal para jugar con Canadá y de volar a Miami para retar a Colombia en el NU Stadium, la casa del Inter Miami de Leo Messi. Menezes salió con el once esperado y con Lapadula en la delantera. Una apuesta que le premió, porque el ítalo peruano marcó al cuarto de hora para empatar un gol inicial anotado por Justin Ellis, de tan solo 19 años, a los 4 minutos.