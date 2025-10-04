Gilberto Mora clasifica a México a octavos de final del Mundial Sub-20

Valparaíso, Chile.

La Selección Sub-20 de México se clasificó este sábado a los octavos de final del Mundial juvenil como segunda del Grupo C, que lideró Marruecos, y se enfrentará al equipo anfitrión Chile.

Un gol de penalti de Gilberto Mora en el minuto 51 selló el partido de la tercera y última jornada del grupo jugado en Valparaíso.

Marruecos jugó con la tranquilidad que le daba saber que ya estaba clasificada, y México, con más necesidad, hizo lo necesario para sellar su visado.

En el minuto 30, Mateo Levy perdió el conocimiento tras chocar con Naim Byar en una jugada a balón parado en la que el jugador mexicano salió en una camilla y con el cuello inmovilizado.

Durante la primera mitad la selección azteca llevó el peso de la posesión, pero fueron los africanos quienes contaron con las ocasiones, dando sensación de peligro cada vez que se asomaban por el área de Ochoa.

La oportunidad más clara para México fue un intento de remate de Levy a centro de César Bustos que el guardameta Gomis bloqueó excelentemente y para Marruecos un remate a bocajarro de Majni tras una jugada a balón parado en la que Ochoa no está acertado y deja el balón muerto, pero el disparo del delantero marroquí se estrelló contra los defensores aztecas.