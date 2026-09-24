Un mes y medio después del sismo en Colombia hay 20,000 familias que siguen fuera de sus casas

Bogotá, Colombia. Al menos 20,000 familias de la ciudad de Cali siguen fuera de sus hogares un mes y medio después del terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, informaron este jueves fuentes oficiales.

"Hoy en Cali son 20,000 familias que están fuera de sus hogares, 20,000 unidades habitacionales, estamos trabajando a toda máquina para recuperar las que podamos", expresó el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, durante una entrega de viviendas a los damnificados por el sismo.

El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4,516 heridos, 6,047 edificios con daños y 758 colapsados.