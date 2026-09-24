Linchan y queman a un hombre y una mujer acusados de prácticas supersticiosas

Ocosingo, México. Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos la noche del martes en una comunidad del municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, tras ser acusados por pobladores de ejercer prácticas supersticiosas, confirmaron a EFE autoridades estatales.

Según testimonios recabados en la comunidad de Las Tacitas, cuyos autores pidieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó al domo principal de la localidad, donde fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar.