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Linchan y queman a un hombre y una mujer acusados de prácticas supersticiosas

Tras el linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 10:38 -
  • Agencia EFE
Linchan y queman a un hombre y una mujer acusados de prácticas supersticiosas

Según información varios pobladores retuvieron a las víctimas.

 Foto generada con IA

Ocosingo, México. Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos la noche del martes en una comunidad del municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, tras ser acusados por pobladores de ejercer prácticas supersticiosas, confirmaron a EFE autoridades estatales.

Según testimonios recabados en la comunidad de Las Tacitas, cuyos autores pidieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó al domo principal de la localidad, donde fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar.

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Tras el linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad, a un costado de un camino, donde permanecieron cubiertos hasta el ingreso de las autoridades.

Familiares de las víctimas exigieron investigar los hechos y detener a los responsables, una petición a la que se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista de la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación por el linchamiento ocurrido en Las Tacitas.

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La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Agencia EFE
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