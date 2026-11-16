La Lima, Cortés. Una mujer de 65 años falleció cuando descendía de un avión en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer había llegado procedente de España y presentó complicaciones de salud relacionadas con problemas de presión arterial.
La causa de muerte sería aparentemente natural; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.
La fallecida residía en el municipio de San Manuel, Cortés. Hasta el momento, no se ha proporcionado su identidad.
Tras reportarse la emergencia, las autoridades correspondientes llegaron a la terminal aérea para atender la situación y realizar las diligencias necesarias.
El caso causó consternación entre los sampedranos, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias a los familiares de la fallecida.
“Qué tragedia, Dios consuele a los familiares”, comentó una sampedrana en Facebook tras conocerse la noticia de la muerte.