La Lima, Cortés. Una mujer de 65 años falleció cuando descendía de un avión en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer había llegado procedente de España y presentó complicaciones de salud relacionadas con problemas de presión arterial.

La causa de muerte sería aparentemente natural; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.