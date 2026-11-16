San Pedro Sula, Honduras. Un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó este lunes la medida de detención judicial contra Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas, madre y hermana de Esteban Gumercindo Rodas, señalado como supuesto líder del cártel del Diablo, luego de que ambas comparecieran en audiencia de declaración de imputado. La resolución fue adoptada en relación con el delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras. Asimismo, el juzgado programó la audiencia inicial para las 9:00 de la mañana del viernes 20 de noviembre, cuando se continuará con el proceso judicial contra las dos imputadas.

Las mujeres fueron capturadas el domingo 15 de noviembre durante una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, departamento de Yoro. La medida cautelar fue impuesta después de que el juez conociera los señalamientos presentados contra las dos mujeres, quienes fueron requeridas por las autoridades por su presunta participación en actividades relacionadas con el funcionamiento del denominado cártel del Diablo.

Investigaciones

De acuerdo con el informe de la DPI, las investigaciones se extendieron durante cuatro años y permitieron recopilar elementos técnicos, periciales y documentales que, según las autoridades, las vincularían con la organización criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Policía sostiene que Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas presuntamente desempeñaban funciones de apoyo logístico, entre ellas proporcionar información a los integrantes de la estructura, facilitar víveres y alimentación, además de participar en el traslado de droga.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que ambas tenían un papel importante dentro de la organización y aclaró que no fueron detenidas únicamente por ser familiares del supuesto cabecilla.

"Ambas cumplían un rol esencial en la estructura criminal y tendrán que responder por sus propias acciones y no por las de otras personas", manifestó el funcionario al referirse a las investigaciones. Sin embargo, durante su presentación ante los medios de comunicación en las instalaciones de la DPI, las dos mujeres rechazaron los señalamientos.

La madre aseguró que nunca preparó alimentos para los integrantes de la organización y afirmó que no tiene contacto con su hijo desde hace aproximadamente tres años.

Ambas negaron tener participación en el cártel del Diablo

"Jamás le hice comida porque él no se acuerda de mí. Entonces, ¿por qué yo iba a estar de tonta trabajando para darle de comer a ellos?", expresó Juana Rodas Cálix. También aseguró desconocer el paradero de su hijo. Por su parte, Melissa Manuela Ramos Rodas manifestó que es inocente y dijo que prácticamente no conoce a su hermano. "Yo me siento inocente", expresó ante los periodistas, al tiempo que reconoció que aparece en fotografías familiares con él, pero cuando era pequeña.

Operativo en Sulaco