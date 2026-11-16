“No les vendan ni agua”: La amenaza del Cartel del Diablo a comerciantes y policías

San Pedro Sula. Un audio que circula en redes sociales expone una serie de amenazas de muerte dirigidas a comerciantes y pobladores que vendan alimentos, agua o refrescos a agentes de la Policía Nacional. En la grabación, un individuo que asegura hablar en nombre de una estructura criminal, la cual se presume es la del Cartel del Diablo, advierte a los habitantes de municipios como Sulaco, Victoria y Yorito, en el departamento de Yoro, así como en Marale, Francisco Morazán. La difusión de este audio surge un día después de que las autoridades capturaran a dos mujeres, presuntas integrantes del Cartel del Diablo, durante un operativo en Sulaco, Yoro. Las mujeres responden a los nombres de Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, quienes, según la información policial, son madre y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de El Diablo, uno de los principales cabecillas de esta organización criminal.

Audio amenazante

El sujeto que amenaza asegura tener identificados los puntos claves donde los agentes reciben alimentación y lanza intimidaciones explícitas contra las familias y madres de quienes mantengan comunicación o brinden información a las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "A todas esas personas que le venden comida a los policías, a todas esas personas que me le vendan un fresco a los policías en Sulaco, Victoria, Yorito, Marale, todos los lugares ahí. Ya se sabe, pues, que los voy a matar, y si no la creen, yo voy a empezar a matar a sus hijos, para que miren a ver qué pedo, pero va, con tiempo les estoy diciendo, va, no quiero que me le vendan, pero ni una bolsa de agua a esos majes, verdad (...) Que les quede claro, que tengo los puntos clave donde les venden comida, donde les dan comida a estos par de pícaros".

El hombre también dirige advertencias contra jóvenes de estas comunidades que sostengan vínculos sentimentales con uniformados, exigiéndoles cortar todo contacto de inmediato bajo amenazas contra sus vidas. "Y a todas las chavalitas, que ya las tengo identificaditas todas, y tengo identificada a toda la gente que le está pasando razones a la Policía, que lo tengan bien claro, les voy a dar una oportunidad, que no se vuelvan a comunicar con ningún policía, porque si no, les voy a matar a sus mamás, créanlo y délenlo por seguro. Que no estoy bromeando. Entonces que les quede bien claro, y a esas guirritas, que andan enamoradas de esos militares, de esos policías, que les quede muy bien clarito, que no me van a decir nada cuando las mate". En su intervención, el individuo arremete contra policías acusándolos de cometer abusos, robos, secuestros y agresiones en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. "En Tegucigalpa secuestraron a alguien allá, una niña. Ladrones que son policías. En San Pedro violaron a una mujer, violaron a unas chavales en la celda, ¿no les da pena? Ustedes son un semejante, pícaros, capturando gente inocente; aquí andan, como no pueden conmigo". Asimismo, el audio hace referencia a un enfrentamiento armado previo ocurrido, asegurando que está dispuesto a volver a abrir fuego contra los agentes policiales en caso de volver a encontrarse con ellos.