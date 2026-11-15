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Zonas sin luz este lunes 16 de noviembre; consulte la lista
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Sucesos
Cartel del Diablo en Yoro: pastor, empresario y dos mujeres entre las víctimas
La Unidad Antisecuestro vincula al Cartel del Diablo con cuatro secuestros en Yoro. Dos víctimas siguen desaparecidas y otras dos fueron halladas sin vida
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 15:11
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Redacción La Prensa
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