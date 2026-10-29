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Le arrebatan la vida a joven mientras reparaba motos en Villanueva

El joven residía en la colonia 28 de Junio y se ganaba la vida reparando motos en el sector de Bellos Horizontes. Las autoridades aún no han establecido el móvil del crimen

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