Capturan en Tegucigalpa a padrastro y abuelo acusados de agresiones contra una niña

Tegucigalpa. En una operación policial llevada a cabo en las últimas horas en Tegucigalpa, las autoridades de la Policía Nacional procedieron a la captura del padrastro y del abuelo de una menor de cinco años de edad.
Ambos hombres son acusados de haber cometido graves agresiones sexuales en perjuicio de la menor.
De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron cuando la madre de la niña la dejaba bajo el cuidado de estos dos sujetos para salir a realizar diversos mandados.
Este momento de ausencia era aprovechado por los ahora detenidos para perpetrar los abusos, intimidando a la infante para obligarla a guardar silencio.
Las investigaciones detallan que los agresores utilizaban amenazas directas contra la menor con el propósito de evitar que revelara las agresiones a sus familiares o a las autoridades competentes. Sin embargo, el padre de la menor se enteró de lo ocurrido e interpuso la denuncia.
Tras la interposición de la denuncia, los dos sospechosos fueron detenidos y puestos bajo custodia policial y remitidos ante las autoridades judiciales por los delitos que se les imputan.