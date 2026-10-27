Capturan en Tegucigalpa a padrastro y abuelo acusados de agresiones contra una niña

Tegucigalpa. En una operación policial llevada a cabo en las últimas horas en Tegucigalpa, las autoridades de la Policía Nacional procedieron a la captura del padrastro y del abuelo de una menor de cinco años de edad.

Ambos hombres son acusados de haber cometido graves agresiones sexuales en perjuicio de la menor.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron cuando la madre de la niña la dejaba bajo el cuidado de estos dos sujetos para salir a realizar diversos mandados.