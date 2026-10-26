¿Quién es Harry Kane? El niño que fue rechazado a ganar el Balón de Oro

La historia de Harry Kane es mucho más que una colección de goles. Es la historia de un futbolista que afrontó rechazos, cesiones y años sin títulos importantes antes de llegar a la cima. Aquel niño que tuvo que empezar de nuevo terminó convirtiéndose en el mejor jugador del mundo de 2026.
Nacido en Walthamstow y criado en Chingford, al este de Londres, Kane creció con el fútbol como una de sus grandes pasiones. Desde niño imaginaba una carrera profesional que entonces parecía lejana, pero nunca dejó de perseguirla.
En 2004 llegó a las categorías inferiores del Tottenham Hotspur. Allí comenzó una etapa decisiva en su formación, aunque todavía tendría que recorrer un camino largo y complicado antes de consolidarse en el primer equipo.
Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City fueron parte de sus primeras experiencias profesionales. Lejos de los grandes focos, Kane aprendió a competir, ganar experiencia y aprovechar cada minuto para acercarse a su objetivo.
En el Tottenham encontró la oportunidad de demostrar su capacidad goleadora. Poco a poco pasó de ser una promesa a convertirse en una de las principales armas ofensivas del conjunto londinense.
Kane ganó la Bota de Oro de la Premier League en las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2020-21. Su regularidad y su instinto dentro del área lo colocaron entre los delanteros más temidos del fútbol inglés.
En 2015 debutó con la selección absoluta y marcó apenas segundos después de entrar al campo contra Lituania. Años más tarde, en 2018, recibió el brazalete de capitán y asumió el liderazgo de los Tres Leones.
En el Mundial de Rusia, Kane terminó como máximo goleador con seis tantos. Inglaterra llegó a las semifinales y el delantero confirmó que podía brillar también en el mayor escenario del fútbol internacional.
En 2019, el Tottenham alcanzó la final de la Liga de Campeones, pero cayó por 2-0 ante el Liverpool. Kane conoció de cerca la frustración de quedarse a un paso de la gloria europea, una experiencia que marcó su etapa en Londres.
A los ocho años, Harry Kane fue descartado de la cantera del Arsenal. Le dijeron que no continuaría y tuvo que empezar de nuevo. Aquel golpe temprano no acabó con su sueño: se convirtió en una motivación para demostrar que podía llegar mucho más lejos.
En agosto de 2023 fichó por el Bayern de Múnich. Su llegada fue una apuesta por conquistar títulos y competir al máximo nivel europeo. El cambio de país y de liga abrió una nueva etapa en su carrera.
En su primera temporada de Bundesliga marcó 36 goles en 32 partidos y estableció una nueva referencia para un debutante en la competición. Aunque el Bayern terminó aquella campaña sin el título liguero, Kane dejó claro que su capacidad goleadora seguía creciendo.
En 2025, Kane conquistó la Bundesliga con el Bayern, el primer gran título colectivo de su carrera. Después de años de finales perdidas y oportunidades frustradas, pudo celebrar finalmente un campeonato importante con su club.
En la campaña 2025-26, Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern, ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, y sumó otros tantos con Inglaterra. Su extraordinario rendimiento lo situó en el centro de la lucha por el Balón de Oro.
El 26 de octubre de 2026, Kane ganó oficialmente el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer inglés en recibirlo desde Michael Owen en 2001. El delantero del Bayern superó a otros grandes candidatos y alcanzó el mayor reconocimiento individual de su trayectoria.