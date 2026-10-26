Balón de Oro 2026: Kane arrasa, llanto, rebeldía de Yamal y enfado de Mbappé

¡Mira las mejores imágenes y todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2026!
El delantero inglés Harry Kane se consagró como el mejor futbolista del mundo al ganar el prestigioso galardón individual durante una gala que reunió a las máximas estrellas del fútbol internacional.
Harry Kane no podía creer que había ganado el Balón de Oro 2026.
Kate Scott y Thierry Henry fueron los encargados de conducir la gala del Balón de Oro 2026, convirtiéndose en los maestros de ceremonia de una de las noches más esperadas del fútbol mundial. La presentadora deportiva y el exfutbolista francés asumieron la responsabilidad de dirigir el evento organizado por France Football, en el que las grandes estrellas del balompié se reunieron para conocer a los ganadores de los prestigiosos premios individuales.
¡Lamine Yamal vuelve a brillar en el fútbol mundial! La joven estrella del FC Barcelona se lleva el Trofeo Kopa, galardón que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años y que entrega la revista France Football durante la gala del Balón de Oro.
Lamine Yamal señaló que el Trofeo Kopa tenía que ganarlo otro jugador: "Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí. Este premio tiene que ser para él. Se lo merece", señaló.
¡Vicky López se lleva los reflectores en la gala del Balón de Oro 2026! La joven futbolista del FC Barcelona ha sido coronada como el Talento Joven Femenino del Año 2026, un reconocimiento que destaca su proyección, calidad y crecimiento en el fútbol femenino.
Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona femenino ha sido coronado como Entrenador del Año Femenino 2026, un reconocimiento que premia su trabajo al frente del conjunto azulgrana y su contribución al crecimiento del fútbol femenino.
Luis de la Fuente ha sido elegido como el Mejor Entrenador del Año Masculino 2026 durante la gala del Balón de Oro, un reconocimiento que premia su destacado trabajo al frente de la selección española. El técnico hizo historia al conducir a España hacia la conquista del Mundial 2026, consolidando a la Roja en lo más alto del fútbol internacional.
¡Cata Coll se consagra como la mejor portera del fútbol femenino en 2026! La guardameta del FC Barcelona recibe este prestigioso reconocimiento durante la gala del Balón de Oro, premiando sus destacadas actuaciones bajo los tres palos, su seguridad y su capacidad para responder en los momentos más exigentes
¡Unai Simón conquista el Trofeo Yashin 2026! El guardameta español ha sido reconocido como el mejor portero del mundo durante la gala del Balón de Oro, gracias a sus destacadas actuaciones y su seguridad bajo los tres palos.
¡El FC Barcelona es coronado como el mejor club femenino del año 2026! El conjunto azulgrana recibe este prestigioso reconocimiento durante la gala del Balón de Oro, reafirmando su protagonismo en el fútbol femenino mundial.
Advertencia de Joan Laporta, presidente del Barcelona: "Queremos ganar La Liga por tercer año consecutivo, y queremos ganar la Champions League. Sentimos que somos un buen candidato esta temporada."
¡El PSG es elegido como el mejor equipo masculino de la temporada 2026! El conjunto parisino recibe el prestigioso reconocimiento durante la gala del Balón de Oro, y Ousmane Dembélé fue el encargado de recoger el premio.
Harry Kane se llevó el premio al máximo goleador de la temporada durante la gala del Balón de Oro 2026.
¡México hace historia en el Balón de Oro 2026! La futbolista mexicana Charlyn Corral se lleva el premio a la Mejor Delantera, un reconocimiento que destaca su talento, capacidad goleadora y grandes actuaciones dentro del terreno de juego.
La actriz y presentadora británica Sophie Turner enamoró en la ceremonia.
El futbolista del Arsenal Bukayo Saka recibió el premio Sócrates que reconoce labores humanitarias e iniciativas sociales en la ceremonia del Balón de Oro-.
¡Alexia Putellas conquistó el Balón de Oro femenino 2026! La estrella del FC Barcelona vuelve a brillar en la máxima gala del fútbol mundial al quedarse con el prestigioso galardón que reconoce a la mejor futbolista de la temporada.
¡La gloria es para Harry Kane! El delantero inglés se consagra como el mejor futbolista del mundo al conquistar el prestigioso Balón de Oro 2026, durante una gala que reúne a las máximas estrellas del fútbol internacional.
Kane alcanza así uno de los mayores hitos de su carrera y escribe una página dorada en la historia del fútbol inglés. El premio representa el reconocimiento a su talento, liderazgo y constancia, cualidades que lo han convertido en una de las figuras más destacadas de su generación. ¡Harry Kane toca la cima del fútbol mundial y se lleva el galardón más codiciado!
La madre de Harry Kane no pudo contener el llanto tras ver a su hijo como ganador del Balón de Oro.
Harry Kane reaccionó con tristeza tras saber que Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026.
¡El enojo de Mbappé tras quedarse sin el Balón de Oro 2026!
Alexia Putellas y Harry Kane se convierten en los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2026 al conquistar los premios más importantes del fútbol femenino y masculino, respectivamente. Le dieron un beso a sus trofeos.