Balón de Oro 2026: Kane arrasa, llanto, rebeldía de Yamal y enfado de Mbappé

Kate Scott y Thierry Henry fueron los encargados de conducir la gala del Balón de Oro 2026, convirtiéndose en los maestros de ceremonia de una de las noches más esperadas del fútbol mundial. La presentadora deportiva y el exfutbolista francés asumieron la responsabilidad de dirigir el evento organizado por France Football, en el que las grandes estrellas del balompié se reunieron para conocer a los ganadores de los prestigiosos premios individuales.