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Balón de Oro 2026 Alfombra Roja: Atrevimiento de Yamal, reina enamora, insólito percance y Messi

¡Repasá las mejores imágenes de la alfombra roja del Balón de Oro 2026!

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:52 -
  • German Alvarado
Balón de Oro 2026 Alfombra Roja: Atrevimiento de Yamal, reina enamora, insólito percance y Messi
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La alfombra roja del Balón de Oro 2026 dejó imágenes espectaculares y momentos que acapararon la atención de los aficionados al fútbol.
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La ceremonia del Balón de Oro sufrió dos retrasos debido al intenso tráfico en Londres, lo que obligó a modificar el horario previsto del evento en dos ocasiones.
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La familia de Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro de la historia, pasó por la alfombra roja.
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Luis de la Fuente, entrenador campeón del mundo con la selección de España.
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El ganador del año pasado del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, luciendo impecable en la ceremonia
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Dembélé llegó con unos peculiares lentes oscuros.
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La actriz Sophie Turner lució absolutamente impresionante con un elegante traje negro al llegar a la ceremonia del Balón de Oro en Londres.
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El portero Vozinha destacó en la Copa del Mundo 2026 y estuvo presente en la ceremonia del Balón de Oro.
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Vozinha le solicitó una fotografía a Lamine Yamal y el crack del Barcelona accedió.
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Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, llegó acompañado de su esposa a la gala del Balón de Oro 2026, acaparando las miradas durante su paso por la alfombra roja de uno de los eventos más importantes del fútbol mundial. El atacante británico se hizo presente en la prestigiosa ceremonia organizada por France Football, que reúne a las grandes figuras del deporte para reconocer a los mejores futbolistas de la temporada.
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Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, llegó acompañado por su esposa.
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Alexia Putellas se robó todas las miradas durante su paso por la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026.
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La estrella del FC Barcelona femenino deslumbró con su presencia y rápidamente se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. En las redes sociales, los aficionados no tardaron en reaccionar a su aparición, llenándola de elogios y llegando a nombrarla como la reina de la gala.
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Una vez más, la futbolista española demostró que su protagonismo va más allá de las canchas, acaparando los reflectores en una de las ceremonias más esperadas del fútbol mundial.
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Marc Cucurella, pesadilla de Yamal en el clásico del domingo, se hizo presente a la gala del Balón de Oro.
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El padre de Lamine Yamal publicó en sus redes una foto junto a Marc Cucurella.

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Kylian Mbappé acaparó las miradas durante su llegada a la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026. El delantero francés del Real Madrid lució impecable y elegante, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche antes de la ceremonia organizada por France Football.
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Mbappé: Su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados y las cámaras, en un evento que reúne a las principales figuras del fútbol mundial y en el que las estrellas también brillan fuera de los terrenos de juego.
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Kylian Mbappé fue solicitado y un niño le pidió una selfie.
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Así llegó Michael Olise, jugador del FC Bayern Múnich, a la ceremonia del Balón de Oro
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Lamine Yamal apareció en la alfombra roja de la ceremonia y dio completamente la vuelta a las cabezas con su atuendo.
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Lamine Yamal llegó acompañado por su novia.
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Yamal acaparó las miradas con el outfit elegido para una de las noches más importantes del fútbol mundial. Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de los presentes y de los aficionados en redes sociales: la llamativa flor que lució en su traje, un toque distintivo que le dio personalidad a su elegante vestimenta y convirtió su aparición en uno de los temas de conversación de la alfombra roja.
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Yamal junto a su novia...
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