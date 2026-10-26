Balón de Oro 2026 Alfombra Roja: Atrevimiento de Yamal, reina enamora, insólito percance y Messi

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, llegó acompañado de su esposa a la gala del Balón de Oro 2026, acaparando las miradas durante su paso por la alfombra roja de uno de los eventos más importantes del fútbol mundial. El atacante británico se hizo presente en la prestigiosa ceremonia organizada por France Football, que reúne a las grandes figuras del deporte para reconocer a los mejores futbolistas de la temporada.