Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 27 de octubre

Según el comunicado de la Enee, en el departamento de Cortés se suspenderá el servicio de energía eléctrica en San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés y Chinda, en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Los sectores afectados son: Río Lindo (Bo. Buenos Aires, Col. La Paz, Bo. El Centro, Col ENEE, Bo. Abajo, Bo. Suyapa, Bo. El Paraíso, Bo. Subirana y Bo. Río Chiquito); Generadora Río Blanco; San Francisco de Yojoa (Bo. El Centro, Col San Gaspar, Col Ebenezer, Bo. Nueva Jerusalén, Bo. San Antonio, Col. Sabillón, Bo. Pinolio, Bo. Las Brisas, Bo. La Plaza y Bo. Las Acacias); Quebradas de Agua; Azucarera Yojoa SA AYSA; parte de Borbotón; La Calera; La Masica; Los Hules; Laurora; La Valencia; Amapa y otras zonas.