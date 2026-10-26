Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 27 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que tendrán interrupciones temporales del servicio eléctrico este martes 27 de octubre de 2026.
La empresa detalló que las interrupciones temporales del servicio eléctrico obedecen a trabajos de mantenimiento en los circuitos que abastecen a distintos sectores del país.
Según la información difundida por la Enee a través de sus redes sociales, las interrupciones del servicio eléctrico se prolongarán durante aproximadamente ocho horas en algunos sectores del país.
Las interrupciones del servicio eléctrico afectarán a varios sectores de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Según el comunicado de la Enee, en el departamento de Cortés se suspenderá el servicio de energía eléctrica en San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés y Chinda, en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Los sectores afectados son: Río Lindo (Bo. Buenos Aires, Col. La Paz, Bo. El Centro, Col ENEE, Bo. Abajo, Bo. Suyapa, Bo. El Paraíso, Bo. Subirana y Bo. Río Chiquito); Generadora Río Blanco; San Francisco de Yojoa (Bo. El Centro, Col San Gaspar, Col Ebenezer, Bo. Nueva Jerusalén, Bo. San Antonio, Col. Sabillón, Bo. Pinolio, Bo. Las Brisas, Bo. La Plaza y Bo. Las Acacias); Quebradas de Agua; Azucarera Yojoa SA AYSA; parte de Borbotón; La Calera; La Masica; Los Hules; Laurora; La Valencia; Amapa y otras zonas.
En La Lima, Cortés, la suspensión del servicio de energía eléctrica está programada de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Entre los sectores afectados se encuentran: Col. Tela, Col. Los Pinos, Chulavista, Bo. Italiano, Col. Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, Bo. Cementerio, Col. Sula, Bo. Centro Sur, Escuela Esteban Mendoza, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, Res. Río Tinto, Res Riveralta y Hospital del Valle La Lima.
En Choloma, Cortés, la suspensión del servicio de energía eléctrica está programada de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. Los sectores afectados son: aldea Bijao, Río Blanquito, aldea El Rancho, aldea Las Flores, Terrazos del Norte, planta Alutech, ZOLI Invex, Tecno Supplier, Coranorte, Bobicasa, Cementos Argos, Aliansa, Coinsu, Biosa, Puente Alto, Dihego, La Garrobera, Col. Gracias a Dios y Nisperales.
Por otra parte, en El Progreso, Yoro, no habrá energía eléctrica de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en los siguientes sectores: aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estero de Indios, aldea La Compuerta, aldea Pajuiles, aldea Urraco Pueblo, campo COBAHSA, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea La Fragua, km 45 y aldea La Dora.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, no habrá energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes sectores: parte de Col. Callejas, parte sur de Col. Torocagua, parte de Col. Primero de Diciembre, Col. Nueva Era, Col. Centro América Oeste, Residencial La Fuente, Col. 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro, Colonia Israel Norte, Arturo Quezada, Colonia Nueva España, Israel Sur, Colonia Vista Hermosa, Colonia San Buenaventura, Col. David Betancourt, Col. Arcieri, El Mogote, Nueva Jerusalén, aldea La Soledad, Col. Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Linda Vista y otros sectores.
También en el Distrito Central, F.M., habrá interrupciones del servicio de energía eléctrica de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes sectores: Residencial Centro América, Residencial Montecarmelo, Col. Superación, Col. Gracias a Dios, Col. Espíritu Santo, Col. Santa Cecilia, plantel de la Columbus, El Carrizal, Col. Cantarero López, Col. Lincoln, Col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Col. Lomas del Norte, Col. Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas a la salida del norte, Col. Smith, Jardines de El Carrizal, Col. San Juan Bosco y otros sectores.
En el Distrito Central, F.M., las siguientes zonas no tendrán energía eléctrica de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: parte de Col. Torocagua, parte de Col. Santa Fe, parte de La Independencia, Beneficio de Café, Col. El Pedregalito, Residencial Granada, Mercado Zonal Belén, parte de Col. Monseñor Fiallos, Col. Las Mercedes, Col. San Cristóbal, Col. 3 de Mayo, Col. Las Ayestas, Col. Independencia, El Zapote y otras zonas.
Asimismo, en el Distrito Central, F.M., habrá interrupciones del servicio de energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes sectores: Col. Quiroz, Col. La Esperanza (sector Torocagua), Col. El Rosario, Col. Policarpo Paz García, Mall Premier, Col. Carrizal No. 2, Instituto Técnico Luis Bográn, parte de Col. Alemania, Col. San Lorenzo, Col. El Pedernal, parte de Col. Santa Isabel, La Laguna, Las Pavas, Los Amates y zonas aledañas.
Por otra parte, en los siguientes sectores del Distrito Central, F.M., no habrá energía eléctrica de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: parte de Col. Villa Cristina, Col. Rosalinda, San Juan del Norte, parte de Col. Villa Unión, Bo. El Chile y Col. Cerro Grande, zonas #1, 2, 3, 4, 5 y 8, así como zonas aledañas.
También en el Distrito Central, F.M., no habrá energía eléctrica en dos horarios: de 09:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 02:00 p.m. a 03:00 p.m. Los sectores afectados serán Col. El Pedregal, Despensa Familiar El Pedregal, supermercados La Colonia El Pedregal, Altos de San José, Nido de Águilas, Colonia Los Zorzales y zonas aledañas.