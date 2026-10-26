Balón de Oro 2026: así va quedando la clasificación final y sorpresa con Vinicius

Así va quedando la clasificación del Balón de Oro 2026. ¡Faltan los 10 primeros!
29. Sadio Mané - El puesto del delantero senegalés del Al-Nassr en la clasificación del Balón de Oro 2026.
29. William Saliba - El puesto del defensa francés del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
28. Julián Quiñones - El puesto del delantero colombo-mexicano del Al-Qadisiyah en la clasificación del Balón de Oro 2026.
27. Bruno Fernandes - El puesto del mediocampista portugués del Manchester United en la clasificación del Balón de Oro 2026.
26. Dayot Upamecano - El puesto del defensa francés del Bayern Múnich en la clasificación del Balón de Oro 2026.
25. Marquinhos - El puesto del defensa brasileño del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
24. Luis Díaz - El puesto del delantero colombiano del Bayern Múnich en la clasificación del Balón de Oro 2026.
23. Nuno Mendes - El puesto del lateral izquierdo portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
22. Lautaro Martínez - El puesto del delantero argentino del Inter de Milán en la clasificación del Balón de Oro 2026.
21. Gabriel Magalhães - El puesto del defensa brasileño del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
20. Willian Pacho - El puesto del defensa ecuatoriano del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
19. Joao Neves - El puesto del centrocampista portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
18. Marc Cucurella - El puesto del lateral izquierdo español del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.
17. Vinicius Jr. - El puesto del delantero brasileño del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.
16. Ferran Torres - El puesto del delantero español del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
15. Declan Rice - El puesto del centrocampista inglés del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
14. Vitinha - El puesto del centrocampista portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
13. Achraf Hakimi - El puesto del lateral derecho marroquí del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
12. Pau Cubarsí - El puesto del defensa español del Barcelona en la clasificación del Balón de Oro 2026.
11. Jude Bellingham - El puesto del centrocampista inglés del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.