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Balón de Oro 2026: así va quedando la clasificación final y sorpresa con Vinicius

La organización del Balón de Oro va anunciando el listado de los 30 candidatos.

Balón de Oro 2026: así va quedando la clasificación final y sorpresa con Vinicius
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Así va quedando la clasificación del Balón de Oro 2026. ¡Faltan los 10 primeros!
Balón de Oro 2026: así va quedando la clasificación final y sorpresa con Vinicius
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29. Sadio Mané - El puesto del delantero senegalés del Al-Nassr en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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29. William Saliba - El puesto del defensa francés del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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28. Julián Quiñones - El puesto del delantero colombo-mexicano del Al-Qadisiyah en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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27. Bruno Fernandes - El puesto del mediocampista portugués del Manchester United en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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26. Dayot Upamecano - El puesto del defensa francés del Bayern Múnich en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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25. Marquinhos - El puesto del defensa brasileño del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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24. Luis Díaz - El puesto del delantero colombiano del Bayern Múnich en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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23. Nuno Mendes - El puesto del lateral izquierdo portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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22. Lautaro Martínez - El puesto del delantero argentino del Inter de Milán en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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21. Gabriel Magalhães - El puesto del defensa brasileño del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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20. Willian Pacho - El puesto del defensa ecuatoriano del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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19. Joao Neves - El puesto del centrocampista portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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18. Marc Cucurella - El puesto del lateral izquierdo español del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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17. Vinicius Jr. - El puesto del delantero brasileño del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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16. Ferran Torres - El puesto del delantero español del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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15. Declan Rice - El puesto del centrocampista inglés del Arsenal en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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14. Vitinha - El puesto del centrocampista portugués del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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13. Achraf Hakimi - El puesto del lateral derecho marroquí del PSG en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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12. Pau Cubarsí - El puesto del defensa español del Barcelona en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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11. Jude Bellingham - El puesto del centrocampista inglés del Real Madrid en la clasificación del Balón de Oro 2026.
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