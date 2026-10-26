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Diario LA PRENSA: 62 años de contar historias con ética y responsabilidad

LA PRENSA destaca su labor periodística de más de seis décadas que se ha mantenido fiel a la calidad, la credibilidad y el compromiso con Honduras

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 16:43 -
  • Marisol Soto
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En un ambiente marcado por la camaradería y la satisfacción de celebrar juntos un nuevo capítulo de esta historia, el personal que conforma los distintos departamentos de LA PRENSA festejó este lunes, 26 de octubre, un año más de informar a Honduras a través de un periodismo de calidad, con valores y responsabilidad.

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La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, postetiormente, un convivio en las instalaciones de LA PRENSA para compartir entre compañeros.

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Henning García, Lizzi Benítez, Michell Midence, Astrid Zambrano, Bladimir Ocon, Lilibeth Fúnez, Aneth Flores y Kevin Menjívar - Mesa Digital
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Daniela Ramos, Cinthya Ortíz, Marisol Soto y Paola Ramírez - Soft News
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Eleana Enamorado, Laura Amaya, Jessica Figueroa, Lisseth García , Eunice Martínez y Reynaldo Yánes - Locales

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Gisselle Colocho, Margie Rodríguez y Dixi García
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Ana María Reyes, Arlene Castellón, Fermín Mármol y Lizza Bobadilla
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Tania Corona, Astrid Zambrano y Zayra Caballero

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Silvia García, Daniela Ramos y Marisol Soto
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Santiago Lara fue uno de los ganadores del sorteo.

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Silvia García también recibió un premio en la jornada de rifas.

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Arlene Castellón junto a Manuel Welchez, Erick Ayala y Moisés Carías, quienes recibieron reconocimiento por 25 años de trayectoria.

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Andrea Vallecillo e Ingrid Smith - 10 años

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Zayra Caballero, Cinthya Ortíz y Ana Sagastume
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Abel Vásquez - reconocimiento por 25 años

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Cinthya Ortíz, 20 años de trayectoria, junto a Lizza Bobadilla y Ana María Reyes

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Reconocimiento por 25 años a Angélica Flores y Julio César

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Equipo de Finanzas
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Equipo de Comercial
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Steffany Posadas, Valeria Beltrán, Dayana Mejía, Ana Valladares, Isaac Castillo, Mariela Martínez, Kimberly Torres y Marcela Donaire - Equipo de Agencia Digital
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Jafeth Moreno, Juan Carlos Miranda, Heber Betancourth, Franklin Martínez, Mario Figueroa, Rigoberto Dias, Walter García y Gilmer Barralaga- Deportes La Prensa y Diario DIEZ
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El Padre Glenis Mejía compartió un mensaje de fe y agradecimiento.

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Victoria Medina y Carlos Ferrera - Brand Studio
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Lilibeth Fúnez y Mavis Callejas

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Sergio Mariona, Cindy Batíz, Carmen Hernández, Dayana Caballero, Andrea Vallecillo, Marbella Gutiérrez y Frank Mejía - Adops & Medios
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Fermín Mármol, Evelyn Ramos, Jazmín Izaguirre
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