Diario LA PRENSA: 62 años de contar historias con ética y responsabilidad

En un ambiente marcado por la camaradería y la satisfacción de celebrar juntos un nuevo capítulo de esta historia, el personal que conforma los distintos departamentos de LA PRENSA festejó este lunes, 26 de octubre, un año más de informar a Honduras a través de un periodismo de calidad, con valores y responsabilidad.
La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, postetiormente, un convivio en las instalaciones de LA PRENSA para compartir entre compañeros.
Henning García, Lizzi Benítez, Michell Midence, Astrid Zambrano, Bladimir Ocon, Lilibeth Fúnez, Aneth Flores y Kevin Menjívar - Mesa Digital
Daniela Ramos, Cinthya Ortíz, Marisol Soto y Paola Ramírez - Soft News
Eleana Enamorado, Laura Amaya, Jessica Figueroa, Lisseth García , Eunice Martínez y Reynaldo Yánes - Locales
Gisselle Colocho, Margie Rodríguez y Dixi García
Ana María Reyes, Arlene Castellón, Fermín Mármol y Lizza Bobadilla
Tania Corona, Astrid Zambrano y Zayra Caballero
Silvia García, Daniela Ramos y Marisol Soto
Santiago Lara fue uno de los ganadores del sorteo.
Silvia García también recibió un premio en la jornada de rifas.
Arlene Castellón junto a Manuel Welchez, Erick Ayala y Moisés Carías, quienes recibieron reconocimiento por 25 años de trayectoria.
Andrea Vallecillo e Ingrid Smith - 10 años
Zayra Caballero, Cinthya Ortíz y Ana Sagastume
Abel Vásquez - reconocimiento por 25 años
Cinthya Ortíz, 20 años de trayectoria, junto a Lizza Bobadilla y Ana María Reyes
Reconocimiento por 25 años a Angélica Flores y Julio César
Equipo de Finanzas
Equipo de Comercial
Steffany Posadas, Valeria Beltrán, Dayana Mejía, Ana Valladares, Isaac Castillo, Mariela Martínez, Kimberly Torres y Marcela Donaire - Equipo de Agencia Digital
Jafeth Moreno, Juan Carlos Miranda, Heber Betancourth, Franklin Martínez, Mario Figueroa, Rigoberto Dias, Walter García y Gilmer Barralaga- Deportes La Prensa y Diario DIEZ
El Padre Glenis Mejía compartió un mensaje de fe y agradecimiento.
Victoria Medina y Carlos Ferrera - Brand Studio
Lilibeth Fúnez y Mavis Callejas
Sergio Mariona, Cindy Batíz, Carmen Hernández, Dayana Caballero, Andrea Vallecillo, Marbella Gutiérrez y Frank Mejía - Adops & Medios
Fermín Mármol, Evelyn Ramos, Jazmín Izaguirre