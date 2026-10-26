Mapa político: Así queda América Latina tras el triunfo de Lula

Por su parte, Graco Pérez, experto en relaciones internacionales, destacó la capacidad de Lula para adaptar su estrategia electoral, intensificar su presencia en las calles y en las redes sociales y captar nuevos votantes.Uno de los principales instrumentos fue el canal de WhatsApp <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cqkgj20700nzo" target="_blank">"Ejército de Lula"</a>, el cual fue impulsado por el diputado André Janones. Este canal llegó a tener 10 millones de seguidores en la recta final.