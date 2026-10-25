Cinco claves de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil

4. La campaña por la remontada y el Ejército de Lula

Para remontar el resultado de la primera vuelta, el presidente reformuló su estrategia, intensificó los actos públicos y reforzó su presencia en las redes sociales y en las calles. La campaña buscó movilizar a los electores que no habían participado en la primera vuelta y captar el voto de quienes apoyaban a candidatos eliminados.