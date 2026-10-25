Misterio rodea la muerte de Merlin Villacorta en Maryland; buscan repatriarla

Merlin había dejado su tierra natal cuatro años atrás para buscar nuevas oportunidades laborales en Estados Unidos. Durante ese tiempo residió en Maryland, donde trabajaba en un restaurante latino. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente nuevos detalles que permitan esclarecer las circunstancias en las que murió Villacorta. Mientras las preguntas sobre su fallecimiento siguen sin respuesta, su familia continúa buscando apoyo para llevarla de regreso a su tierra natal.