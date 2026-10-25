Misterio rodea la muerte de Merlin Villacorta en Maryland; buscan repatriarla

Merlin Villacorta, de 29 años, fue encontrada sin vida en su habitación en Maryland, Estados Unidos, el pasado 23 de octubre. Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias de su muerte, mientras sus familiares buscan recaudar fondos para trasladar sus restos a El Salvador.
Villacorta era originaria de San Luis de la Reina, en San Miguel Norte, El Salvador. Había emigrado a Estados Unidos hace cuatro años en busca de mejores oportunidades y se encontraba trabajando como mesera en un restaurante latino.
La noticia de su fallecimiento fue difundida el 25 de octubre por Univision Washington y ha generado tristeza entre sus familiares, amigos y personas cercanas a la comunidad salvadoreña.
Uno de los aspectos que permanece sin esclarecer es qué ocurrió antes de que la joven fuera encontrada sin vida en su habitación. Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente detalles que permitan establecer las circunstancias de su fallecimiento.
Según información compartida por personas cercanas a su familia, Merlin enfrentaba una enfermedad cuyo nombre no ha sido especificado. Sin embargo, no se han divulgado detalles médicos que permitan determinar si esa condición tuvo relación con su muerte.
La información disponible tampoco precisa qué sucedió en las horas previas al hallazgo ni aporta otros elementos que permitan reconstruir los últimos momentos de la joven. Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento continúan sin aclararse públicamente.
Mientras persisten las interrogantes sobre su muerte, sus familiares y amigos concentran sus esfuerzos en conseguir los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos funerarios y repatriar sus restos a El Salvador.
Para ello, se habilitaron dos campañas de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, mediante las cuales buscan recibir aportaciones que permitan costear el traslado desde Estados Unidos hasta su país de origen.
Los familiares esperan que Merlin pueda regresar a El Salvador para recibir sepultura cerca de sus seres queridos. Sus padres aguardan la oportunidad de darle el último adiós en la comunidad donde nació.
A las iniciativas de recaudación también se sumará el restaurante El Cuzco, que organizará un evento benéfico el próximo 1 de noviembre para contribuir a los gastos funerarios de la joven.
La actividad busca reunir apoyo económico para aliviar parte de los costos que enfrenta la familia tras el fallecimiento. Las campañas en línea y el evento forman parte de los esfuerzos para concretar la repatriación.
Merlin había dejado su tierra natal cuatro años atrás para buscar nuevas oportunidades laborales en Estados Unidos. Durante ese tiempo residió en Maryland, donde trabajaba en un restaurante latino. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente nuevos detalles que permitan esclarecer las circunstancias en las que murió Villacorta. Mientras las preguntas sobre su fallecimiento siguen sin respuesta, su familia continúa buscando apoyo para llevarla de regreso a su tierra natal.