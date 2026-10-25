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Pichichi LaLiga: Mbappé se acerca a Raphinha con doblete y Yamal rezagado; tabla de goleadores

Mbappé recortó la ventaja con Raphinha que hizo un gol y Lamine Yamal se queda rezagado.

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 15:41 -
  • Juan Carlos Miranda
Pichichi LaLiga: Mbappé se acerca a Raphinha con doblete y Yamal rezagado; tabla de goleadores
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027 tras el Clásico Barcelona vs Real Madrid. Mbappé marcó un doblete y Raphinha contestó. La lucha por el Pichichi está apretada.
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18. Gabriel Jesús - El delantero brasileño del Barcelna tiene 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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17. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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16. Arda Güler - El mediocampista turco del Real Madrid registra 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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15. Álex Berenguer - El extremo español del Athletic Club de Bilbao marcó un gol en la victoria (4-0) ante Getafe y llegó a 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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14. Adrián Niño - El delantero español del Málaga, que anotó un gol en el empate (1-1) ante Alavés, llegó a 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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13. Fermín López - El centrocampista español del FC Barcelona ha marcado 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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12. Roger Brugué - El delantero español del Levante suma 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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11. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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10. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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9. Lucas Boyé - El delantero argentino del Deportivo Alavés ha marcado 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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8. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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7. Fernando Niño - El delantero español del Elche, marcó un tanto de penal en la victoria (0-3) ante Rayo Vallecano, llegó a 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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6. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano registra 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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5. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna suma 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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4. Mohamed Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander tiene 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona registra 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid marcó un doblete para ganar el Clásico (1-2) ante el Barcelona y llegó a 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona anotó el gol en la derrota (1-2) en el Clásico ante Real Madrid y sumó 13 goles para seguir liderando la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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