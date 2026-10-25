Pichichi LaLiga: Mbappé se acerca a Raphinha con doblete y Yamal rezagado; tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2027 tras el Clásico Barcelona vs Real Madrid. Mbappé marcó un doblete y Raphinha contestó. La lucha por el Pichichi está apretada.
18. Gabriel Jesús - El delantero brasileño del Barcelna tiene 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
17. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
16. Arda Güler - El mediocampista turco del Real Madrid registra 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
15. Álex Berenguer - El extremo español del Athletic Club de Bilbao marcó un gol en la victoria (4-0) ante Getafe y llegó a 3 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
14. Adrián Niño - El delantero español del Málaga, que anotó un gol en el empate (1-1) ante Alavés, llegó a 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
13. Fermín López - El centrocampista español del FC Barcelona ha marcado 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
12. Roger Brugué - El delantero español del Levante suma 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
11. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
10. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
9. Lucas Boyé - El delantero argentino del Deportivo Alavés ha marcado 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
8. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
7. Fernando Niño - El delantero español del Elche, marcó un tanto de penal en la victoria (0-3) ante Rayo Vallecano, llegó a 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
6. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano registra 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
5. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna suma 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
4. Mohamed Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander tiene 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona registra 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid marcó un doblete para ganar el Clásico (1-2) ante el Barcelona y llegó a 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona anotó el gol en la derrota (1-2) en el Clásico ante Real Madrid y sumó 13 goles para seguir liderando la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.