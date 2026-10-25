Real Madrid se burla, Mbappé histórico y lo que pasó con Yamal tras final

El primer tanto llegó al minuto 41 y tuvo un desenlace insólito. El Real Madrid construyó una acción por la banda izquierda que terminó con un centro al área. Gerard Martín intentó despejar el balón, pero la pelota impactó contra Mbappé y tomó dirección hacia la portería de Joan García. El rebote acabó en el fondo de las redes y permitió que los blancos se adelantaran en el marcador.