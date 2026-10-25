Real Madrid se burla, Mbappé histórico y lo que pasó con Yamal tras final

El Camp Nou vivió una auténtica fiesta este domingo 25 de octubre, pero terminó celebrando el equipo visitante.
Espectacular recibimiento de la afición del Barcelona a su equipo.
Antes del pitazo inicial, Yamal y Mbappé se dieron un abrazo .
El 11 titular del Barcelona que mandó a la cancha Hansi Flick.
El Real Madrid se impuso 1-2 al Barcelona en una nueva edición de El Clásico, con Kylian Mbappé. La novedad en el 11 titular fueron Lunin y Bernardo Silva.
José Mourinho volvió al Camp Nou y en el inicio del juego se le vio molesto con el árbitro central.
Xavi Espart del FC Barcelona se lesionó en el primer tiempo.
Si hubo un futbolista capaz de cambiar la historia del Clásico, ese fue Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un doblete decisivo.
El primer tanto llegó al minuto 41 y tuvo un desenlace insólito. El Real Madrid construyó una acción por la banda izquierda que terminó con un centro al área. Gerard Martín intentó despejar el balón, pero la pelota impactó contra Mbappé y tomó dirección hacia la portería de Joan García. El rebote acabó en el fondo de las redes y permitió que los blancos se adelantaran en el marcador.
Lamine Yamal fue opacado del clásico por Cucurella, lateral izquierdo del Real Madrid y ex del Barcelona.
Yamal no consiguió desplegar su mejor fútbol y encontró en Marc Cucurella a un rival que le cerró los caminos, le dificultó las progresiones y lo obligó a buscar alternativas durante buena parte del encuentro.
El duelo individual entre ambos fue uno de los aspectos más llamativos del Clásico. Yamal intentó desequilibrar con su habilidad y velocidad, pero Cucurella se mantuvo atento a sus movimientos y trabajó para limitar su influencia en el ataque azulgrana. El extremo no logró convertirse en el futbolista determinante que tantas veces ha sido para su equipo.
Yamal dejó escapar la oportunidad de anotar en el primer tiempo. Falló terrible del crack de Barcelona.
Con el marcador en contra, el conjunto catalán adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad en busca del empate. La insistencia tuvo recompensa al minuto 61, cuando Raphinha aprovechó una asistencia de Pedri para sacar un potente remate dentro del área y vencer a Andriy Lunin.
El remate de Raphinha fue imposible para el portero Lunin.
Cuando el Barcelona había conseguido igualar el encuentro y parecía crecer en busca de la remontada, volvió a aparecer Mbappé para asestar el golpe definitivo en el tramo final.
Esta vez, la acción tuvo como protagonista a Eduardo Camavinga, quien protagonizó una espectacular jugada individual, superó a su marcador y cedió el balón para que Mbappé llegara oportunamente a empujarlo al fondo de las redes.
El segundo gol, cerca del final, desató la celebración madridista y dejó al Barcelona sin margen para responder. Mbappé completó su doblete, alcanzó los 100 goles como jugador del Real Madrid y confirmó que su presencia puede resultar determinante en los partidos de máxima exigencia
Mourinho sacó la lengua en su festejo tras el gol de Mbappé.
El delantero francés terminó siendo el gran héroe de una victoria que el madridismo disfrutó de manera especial.
Real Madrid en sus redes sociales se burló del Barcelona con algunas publicaciones.
Otro de los mensajes del Real Madrid en sus redes sociales.
Lamine Yamal vivió una noche amarga en el Camp Nou. El joven futbolista del Barcelona terminó visiblemente afectado después de la derrota por 1-2 ante el Real Madrid en el Clásico disputado este domingo 25 de octubre, y una vez finalizado el encuentro recibió el consuelo de su compañero Fermín López, en una imagen que reflejó la frustración azulgrana tras el duro golpe frente a su eterno rival.
Para Yamal, el Clásico representaba una oportunidad de demostrar nuevamente su talento en el escenario más exigente. El joven atacante se ha acostumbrado a vivir bajo los focos por su habilidad, su capacidad de desequilibrio y su importancia dentro del proyecto azulgrana. Precisamente por eso, una actuación sin el protagonismo esperado puede convertirse en una experiencia difícil de digerir, especialmente cuando termina acompañada de una derrota ante el Real Madrid.
El pitido final dejó al joven extremo con una evidente sensación de tristeza. Mientras los futbolistas madridistas celebraban un triunfo de enorme valor en territorio azulgrana, Yamal tuvo que asimilar una derrota especialmente dolorosa por el escenario, el rival y las expectativas que rodeaban al equipo catalán.