Fatal accidente en Tennessee acaba con la vida de una joven olanchana

La muerte de Kimberly Mareily López Castillo, una hondureña de apenas 16 años, ha sumido en el dolor a su familia, luego de que perdiera la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Memphis, Tennessee, Estados Unidos.
La adolescente, originaria de Juticalpa, Olancho, viajaba junto a otros menores de edad cuando el vehículo en el que se transportaban sufrió una fuerte colisión durante la madrugada del pasado 22 de octubre.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana en el sector de Perkins Road. El impacto dejó a Kimberly con heridas mortales, según información difundida por medios comunitarios.
Los otros jóvenes que viajaban con ella sobrevivieron al percance, aunque resultaron heridos y necesitaron atención médica de emergencia. Hasta el momento, no se han divulgado detalles actualizados sobre su estado de salud.
Mientras tanto, las autoridades policiales de Memphis mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Por ahora, no se ha confirmado qué provocó la colisión ni si hubo otros vehículos involucrados.
En Honduras, la tragedia golpea especialmente a Melitza, madre de la adolescente, quien ahora enfrenta el dolor de perder a su hija y la difícil tarea de gestionar el traslado de sus restos a su tierra natal.
El deseo de la familia es que Kimberly pueda descansar en Limones, una comunidad de Juticalpa, departamento de Olancho, donde sus seres queridos esperan darle el último adiós.
Sin embargo, la repatriación desde Estados Unidos implica gastos funerarios y trámites que su madre necesita cubrir en medio de este momento de profundo sufrimiento.
Ante esta situación, familiares y allegados han promovido una recaudación de fondos para reunir el dinero necesario y trasladar el cuerpo de la joven hasta Honduras.
Mientras esperan reunir los recursos para su regreso, su familia enfrenta una despedida inesperada y la esperanza de poder darle sepultura en su tierra natal.