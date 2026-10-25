¿Mbappé puede ganar el Balón de Oro tras su doblete al Barcelona? Se conoce la verdad

Este detalle es fundamental para comprender cómo funciona el galardón. El Balón de Oro no reconoce únicamente lo ocurrido en los partidos más recientes ni se decide por una actuación aislada, por espectacular que sea. La elección toma en cuenta el rendimiento individual, los logros colectivos y la clase y el juego limpio de los futbolistas durante el período establecido para la evaluación.