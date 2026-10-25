¿Mbappé puede ganar el Balón de Oro tras su doblete al Barcelona? Se conoce la verdad

Kylian Mbappé brilló con un doblete en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico, pero ¿le alcanza para ganar el Balón de Oro 2026?
Mbappé fue la gran figura del encuentro disputado este domingo 25 de octubre en el Camp Nou, justo un día antes de la ceremonia del prestigioso galardón, que se celebrará este lunes en Londres.
Mbappé superó a Lamine Yamal en El Clásico y ambos compiten por el Balón de Oro 2026.
Su actuación permitió al Real Madrid llevarse tres puntos de enorme valor en territorio rival y arruinar la fiesta de un Barcelona que buscaba celebrar ante su afición. Además, el francés volvió a demostrar su capacidad para responder en los partidos de máxima exigencia, una de las características que lo han convertido en uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad.
Sin embargo, más allá de la victoria madridista y de la repercusión que tuvo su exhibición en el Clásico, el nombre de Mbappé volvió a instalarse en el centro de la conversación por otro motivo: el Balón de Oro 2026.
La ceremonia de entrega del prestigioso galardón se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, y reunirá a las principales figuras del fútbol mundial para conocer quién será reconocido como el mejor futbolista del período evaluado.
La cercanía entre el Clásico y la gala ha despertado una pregunta entre los aficionados: ¿el doblete de Mbappé ante el Barcelona puede ayudarlo a ganar el Balón de Oro?
La respuesta es clara: no, el doblete de Kylian Mbappé ante el Barcelona no puede influir en la votación del Balón de Oro 2026, pese a la enorme repercusión que tuvo su actuación en el Clásico español.
La razón es que el proceso de votación ya había concluido antes de que el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaran este domingo. Por lo tanto, los goles del delantero francés no pueden modificar las puntuaciones que los periodistas encargados de elegir al ganador ya entregaron.
La votación oficial se cerró el pasado 28 de septiembre, de modo que las actuaciones posteriores a esa fecha quedaron fuera de la evaluación para esta edición.
Aunque Mbappé protagonizó una de sus noches más destacadas de la temporada con un doblete ante el eterno rival, su rendimiento llegó demasiado tarde para cambiar el resultado del premio que se entregará en Londres.
Este detalle es fundamental para comprender cómo funciona el galardón. El Balón de Oro no reconoce únicamente lo ocurrido en los partidos más recientes ni se decide por una actuación aislada, por espectacular que sea. La elección toma en cuenta el rendimiento individual, los logros colectivos y la clase y el juego limpio de los futbolistas durante el período establecido para la evaluación.
Otro aspecto importante es que el Balón de Oro 2026 reconoce las actuaciones correspondientes al período de evaluación de la temporada 2025-2026, que concluyó el 19 de julio de 2026.
Esto significa que los encuentros disputados durante la actual campaña 2026-2027 no forman parte de los méritos considerados para esta edición. En consecuencia, el Clásico de este domingo, pese a su importancia deportiva y mediática, no puede utilizarse como argumento para modificar la votación del premio de este año.
La actuación de Mbappé ante el Barcelona sí refuerza su imagen como una de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero no tendrá consecuencias directas en la decisión que se conocerá durante la ceremonia del lunes.
Por ahora, hay una certeza: Mbappé conquistó el Clásico con sus goles, pero el Balón de Oro 2026 se decidirá con los méritos acumulados antes de que comenzara la actual temporada.