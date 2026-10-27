Brasil: rechazo al extremismo populista

Dos opciones nuevamente se presentaron al electorado del subcontinente americano: la centroizquierda y la derecha radical, en la segunda vuelta electoral concluida el pasado domingo 25. En la primera vuelta, realizada en octubre, la derecha triunfó en la mayoría de las gobernaciones, al igual que en ambas cámaras legislativas, lo que dificultará la necesaria gobernabilidad.

Si bien se consideraba favorito a Flavio Bolsonaro sobre su contendiente, el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva, con base en los resultados obtenidos durante la primera vuelta, el electorado brasileño favoreció al incumbente y sus planteamientos centristas.

Estas propuestas se impusieron sobre las propuestas de la coalición de fuerzas políticas y religiosas, especialmente la multinacional eclesial de los pentecostales. Esta coalición postulaba un modelo alternativo que optaba por el alineamiento internacional con Washington y la explotación económica de la Amazonia, en perjuicio de su población indígena y del medio ambiente.También planteaba un combate de “cero tolerancia” y “mano dura” contra la inseguridad y el “terrorismo”, en contraste con el actual modelo, en el que Brasil forma parte del bloque de naciones BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que compite con Estados Unidos por mercados e influencias geopolíticas.

El triunfo del Partido de los Trabajadores significó que el 51.79% de la ciudadanía votó a su favor (51.8% del total electoral), en tanto el Partido Liberal obtuvo el 48.21% de los sufragios.Este resultado revierte la actual tendencia en el hemisferio occidental a favorecer la opción derechista por sobre la izquierdista, desde Estados Unidos hasta Chile.

Diversas causas explican el resultado comicial. Entre ellas, el abierto apoyo del presidente Trump a favor de los Bolsonaro, padre e hijos, lo que fue interpretado como una injerencia en la soberanía brasileña y su autodeterminación. A ello se agregó la imposición de tarifas del 50% a las exportaciones brasileñas.

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El candidato perdedor sostiene que solicitará la anulación de la elección, con base en que un juez de la Corte Suprema prorrogó por dos horas adicionales el plazo para votar. Vale recordar que ambos candidatos habían solicitado previamente tiempo adicional para emitir el sufragio, debido a las inundaciones en regiones que mayoritariamente habían votado por Bolsonaro en la primera ronda.

También se había denunciado que funcionarios públicos deliberadamente retardaban el transporte público para impedir que votantes simpatizantes de Lula pudieran concurrir a las urnas. El gigante sudamericano, con un área de 8,516,770 kilómetros cuadrados y una población de 216.4 millones de habitantes, debe enfrentar complejos retos.

En el ámbito social, Brasil es uno de los países con mayores niveles de desigualdad a escala mundial. También debe afrontar el desafío de redistribuir tierras entre millones de campesinos sin acceso a ese recurso natural. En materia ecológica, enfrenta la creciente deforestación del pulmón vegetal del planeta. En el ámbito ideológico, debe superar la evidente división que enfrenta a dos bandos antagónicos por consideraciones políticas.Que la paz y el recíproco respeto prevalezcan en el hermano Brasil son los deseos y expectativas de la comunidad internacional.