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Trump cuestiona la victoria de Lula y dice que se usó el "manual de Joe Biden"

Donald Trump cuestionó el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil y lo comparó con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos en 2020

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 19:16 -
  • Agencia EFE
Trump cuestiona la victoria de Lula y dice que se usó el manual de Joe Biden

La victoria de Lula da Silva en Brasil fue cuestionada por Donald Trump, quien la comparó con el resultado electoral que dio el triunfo a Joe Biden en 2020.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negaron a reconocer.

"Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % de Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

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Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

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Este domingo, en la segunda vuelta, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.

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Agencia EFE
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