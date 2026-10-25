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Congreso Infantil: niños proponen crear la primera escuela pública de inclusión universal

La propuesta busca garantizar espacios educativos accesibles e inclusivos para que los niños y niñas puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 17:09 -
  • Elvis Mendoza
Congreso Infantil: niños proponen crear la primera escuela pública de inclusión universal

Los 128 congresistas infantiles proponen una escuela pública con accesibilidad integral para garantizar la educación inclusiva en Honduras.

 Foto: Secretaría de Educación

Tegucigalpa, Honduras. Los 128 congresistas infantiles que participaron en la vigésima novena edición del Congreso Infantil 2026 presentaron una propuesta de ley orientada a promover la construcción del primer centro educativo público del país con un diseño de accesibilidad integral.

La iniciativa busca garantizar que los niños y niñas con discapacidad o dificultades de movilidad dispongan de instalaciones adecuadas para ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Bajo el lema “Honduras a nuestra altura”, la jornada formativa permitió a los representantes de la niñez conocer cómo una infraestructura escolar accesible puede contribuir a reducir las barreras que dificultan el aprendizaje.

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Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la organización internacional Visión Mundial.

Durante las capacitaciones, representantes de ambas instituciones abordarán aspectos relacionados con la accesibilidad en la infraestructura escolar y los estándares necesarios para atender las necesidades de la población estudiantil.

Los especialistas destacaron la importancia de contar con instalaciones inclusivas que eliminan barreras y favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en los 18 departamentos de Honduras.

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Por su parte, el personal de Visión Mundial impartió charlas sobre el mantenimiento, el orden y la limpieza de los centros educativos, aspectos considerados fundamentales para promover ambientes saludables y una convivencia adecuada.

Los talleres también brindaron a los congresos infantiles la oportunidad de presentar propuestas concretas para atender problemas operativos y sociales que afectan a sus comunidades.

Con estas iniciativas, el Congreso Infantil 2026 busca promover la incorporación de las necesidades de la niñez en las políticas públicas y en la agenda nacional, con énfasis en el acceso a una educación inclusiva y en condiciones de igualdad.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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