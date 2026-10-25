Congreso Infantil: niños proponen crear la primera escuela pública de inclusión universal

Tegucigalpa, Honduras. Los 128 congresistas infantiles que participaron en la vigésima novena edición del Congreso Infantil 2026 presentaron una propuesta de ley orientada a promover la construcción del primer centro educativo público del país con un diseño de accesibilidad integral.
La iniciativa busca garantizar que los niños y niñas con discapacidad o dificultades de movilidad dispongan de instalaciones adecuadas para ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones.
Bajo el lema “Honduras a nuestra altura”, la jornada formativa permitió a los representantes de la niñez conocer cómo una infraestructura escolar accesible puede contribuir a reducir las barreras que dificultan el aprendizaje.
Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la organización internacional Visión Mundial.
Durante las capacitaciones, representantes de ambas instituciones abordarán aspectos relacionados con la accesibilidad en la infraestructura escolar y los estándares necesarios para atender las necesidades de la población estudiantil.
Los especialistas destacaron la importancia de contar con instalaciones inclusivas que eliminan barreras y favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en los 18 departamentos de Honduras.
Por su parte, el personal de Visión Mundial impartió charlas sobre el mantenimiento, el orden y la limpieza de los centros educativos, aspectos considerados fundamentales para promover ambientes saludables y una convivencia adecuada.
Los talleres también brindaron a los congresos infantiles la oportunidad de presentar propuestas concretas para atender problemas operativos y sociales que afectan a sus comunidades.
Con estas iniciativas, el Congreso Infantil 2026 busca promover la incorporación de las necesidades de la niñez en las políticas públicas y en la agenda nacional, con énfasis en el acceso a una educación inclusiva y en condiciones de igualdad.