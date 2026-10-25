Congreso Infantil: niños proponen crear la primera escuela pública de inclusión universal

Tegucigalpa, Honduras. Los 128 congresistas infantiles que participaron en la vigésima novena edición del Congreso Infantil 2026 presentaron una propuesta de ley orientada a promover la construcción del primer centro educativo público del país con un diseño de accesibilidad integral. La iniciativa busca garantizar que los niños y niñas con discapacidad o dificultades de movilidad dispongan de instalaciones adecuadas para ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Bajo el lema “Honduras a nuestra altura”, la jornada formativa permitió a los representantes de la niñez conocer cómo una infraestructura escolar accesible puede contribuir a reducir las barreras que dificultan el aprendizaje.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la organización internacional Visión Mundial. Durante las capacitaciones, representantes de ambas instituciones abordarán aspectos relacionados con la accesibilidad en la infraestructura escolar y los estándares necesarios para atender las necesidades de la población estudiantil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los especialistas destacaron la importancia de contar con instalaciones inclusivas que eliminan barreras y favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en los 18 departamentos de Honduras.