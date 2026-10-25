Corte Suprema avala reformas para proteger la legítima defensa en Honduras

La iniciativa busca amparar legalmente a las personas que deban repeler ataques violentos dentro de sus viviendas, vehículos o establecimientos comerciales para defender su integridad.

El proyecto contempla reformar el Código Penal mediante la incorporación del numeral 6 al artículo 30, que establece las causas eximentes de responsabilidad penal.

La iniciativa legislativa denominada ley Casa Segura, que busca reforzar la protección legal de los hondureños que actúen en legítima defensa, recibió la opinión favorable de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin objeciones a la propuesta.

La reforma también contempla una presunción especial de legítima defensa para quienes provoquen lesiones o la muerte de un agresor que ingrese ilegalmente, con violencia o intimidación a una propiedad.

El diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, manifestó su satisfacción por la opinión favorable de la CSJ y aseguró que los 15 magistrados aprobaron y recomendaron la propuesta legislativa.

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El congresista sostuvo que existen vacíos legales que pueden provocar la detención preventiva o prisión de ciudadanos que repelen a delincuentes dentro de sus propiedades.

Según Berríos, la ley Casa Segura pretende reforzar jurídicamente la legítima defensa para que las personas puedan responder ante un ataque sin que esa actuación implique automáticamente una acusación penal.

El parlamentario afirmó que las leyes y los derechos humanos deben proteger a los hondureños que actúan correctamente y trabajan por construir un mejor país.

Tras recibir la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa pasará a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, encargada de elaborar el dictamen que será sometido a discusión legislativa.

Berríos también planteó que el proyecto sea integrado para su discusión junto con el paquete general de reformas al Código Penal enviado al Congreso Nacional.

Para que la reforma entre en vigor, deberá ser aprobada por el pleno del Congreso Nacional, recibir la sanción del Poder Ejecutivo y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.