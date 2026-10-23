Casa Segura: respuesta que genera confianza

La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a las familias hondureñas. Muchas personas sienten temor incluso dentro de sus propias casas. Por eso, toda iniciativa que busque proteger la vida y dar mayor seguridad a los ciudadanos merece atención y una discusión seria.

La propuesta “Casa Segura”, presentada por el diputado liberal Álex Berríos, responde precisamente a esa preocupación que busca fortalecer el derecho de las personas a defenderse ante una amenaza real dentro de sus viviendas, negocios y otras propiedades. Su propósito es que quien actúe legítimamente para proteger su vida o la de su familia no termine siendo tratado como delincuente.

Esta iniciativa ha dado un paso importante luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de sus quince magistrados, expresó su respaldo a la reforma propuesta. Es una respuesta institucional que merece destacarse, aunque todavía corresponde al Congreso Nacional continuar el proceso para convertirla en ley.

Lo interesante de este caso va más allá de la propuesta misma. Nos muestra cómo el trabajo de los diputados puede despertar mayor interés entre los ciudadanos cuando se ocupa de problemas que las personas viven todos los días.

Álex Berríos ha venido impulsando propuestas relacionadas con la seguridad. Ese esfuerzo abre una oportunidad para que el Congreso desarrolle una agenda más cercana a la población, con iniciativas que no solamente generen debate, sino que también ofrezcan soluciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Naturalmente, defenderse no significa tener permiso para actuar sin límites. El proyecto establece que las autoridades deben investigar lo sucedido y comprobar que no existan abusos, venganzas o un uso injustificado de la fuerza. Proteger al ciudadano y respetar la ley son dos responsabilidades que deben ir juntas.

También conviene entender que la seguridad influye directamente en nuestra calidad de vida, ya que una familia que vive con miedo pierde tranquilidad, un comerciante que teme ser víctima de la delincuencia enfrenta dificultades para trabajar y una sociedad que siente que sus instituciones no responden comienza a perder confianza en ellas.

Por eso, iniciativas como “Casa Segura” tienen un valor que va más allá de una reforma al Código Penal. Pueden ayudar a recuperar el interés de la ciudadanía en el trabajo legislativo y demostrar que los problemas cotidianos merecen respuestas concretas.

Al final, lo que las personas esperan de sus autoridades es sencillo: que escuchen sus preocupaciones, que actúen con responsabilidad y que sus decisiones contribuyan a vivir con mayor tranquilidad.