152 brasileños en Honduras pueden votar en la contienda entre Lula y Bolsonaro

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades brasileñas hicieron un llamado a los 152 ciudadanos brasileños residentes en Honduras que están habilitados para votar en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Brasil, disputada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La jornada electoral se desarrolla este domingo en la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, donde los ciudadanos registrados pueden ejercer su derecho al sufragio hasta las 5:00 de la tarde, según informó la embajadora de Brasil en Honduras, Andréa Saldanha Watson. La diplomática explicó que la participación durante la primera vuelta fue limitada. De los 152 brasileños habilitados para votar en Honduras, únicamente 52 acudieron a las urnas hace tres semanas.

Sin embargo, señaló que existe la expectativa de que más ciudadanos participen en esta segunda jornada, debido a la competencia entre los dos candidatos presidenciales.

Voto obligatorio para los brasileños

Saldanha Watson recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos brasileños registrados, incluso cuando residen fuera de su país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por esa razón, quienes participaron en la primera vuelta deben acudir nuevamente a votar. No obstante, quienes no pudieron sufragar en la jornada anterior también pueden presentarse en esta segunda ronda, siempre que estén inscritos en el registro electoral correspondiente.

La embajadora hizo un llamado a los brasileños que viven en distintas ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, La Ceiba y Tela, para que se trasladen a Tegucigalpa y participen en el proceso. “Debe venir, está abierto, entonces no es porque no votó la primera vuelta que no debe de venir la segunda vuelta. Venga, porque usted está registrado a votar y debe venir”, expresó. La funcionaria indicó que la votación está prevista hasta las 5:00 de la tarde. En caso de que haya personas esperando en fila a esa hora, se les entregarán números o turnos para garantizar que puedan ingresar y votar.

¿Qué pasa si un brasileño no vota?

La embajadora explicó que los ciudadanos que no cumplen con la obligación de votar deben justificar posteriormente su ausencia ante las autoridades electorales brasileñas o pagar la multa correspondiente. También advirtió que acumular incumplimientos electorales puede generar consecuencias administrativas. Según detalló, quienes dejan de votar durante más de tres elecciones pueden perder la regularidad de su registro electoral y deberán resolver su situación ante la justicia electoral.