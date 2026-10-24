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Flávio y Lula se miden este domingo 25 de octubre en segunda vuelta: hay empate en encuestas

Lula y Flávio cerraron este sábado sus campañas con marchas multitudinarias en las que participaron decenas de miles de simpatizantes en los principales colegios electorales del país.

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 17:38 -
  • Agencia EFE
Flávio y Lula se miden este domingo 25 de octubre en segunda vuelta: hay empate en encuestas

El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), y al candidato opositor, Flávio Bolsonaro, durante sus respectivos cierres de campaña este sábado y que, según los últimos sondeos, Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula da Silva.

 Sebastiao Moreira / Andre Coelho / EFE

São Paulo, Brasil.- A un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva:

Lula y Flávio cerraron este sábado sus campañas con marchas multitudinarias en las que participaron decenas de miles de simpatizantes en los principales colegios electorales del país.

El dirigente progresista lideró en la mañana una marea roja en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y en la tarde viajó a São Paulo para poner el broche a su campaña con otro baño de masas.

Una marea amarilla promete jubilar a Lula en el último acto de campaña de Flávio Bolsonaro

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro empezó la jornada emulando a su padre, al encabezar un paseo en moto por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra del país.

Posteriormente, el senador marchó por Río, su cuna política, en un acto simbólico que finalizó en la casa donde vivía su padre, hoy en prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Lula, sobre Flávio: "Les confieso que, después de tantas campañas en las que he participado, jamás imaginé disputar las elecciones con un mentiroso, un miliciano y una persona tan poco cualificada como este chaval".

Flávio, sobre Lula: "Lamentablemente, el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio".

Este sábado, víspera de la cita en las urnas, se publicaron las dos últimas encuestas electorales, con resultados que dejaron a ambos candidatos en empate técnico.

Los sondeos de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, mostraron a Flávio con el 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.

Una diferencia mínima que se considera empate técnico, pues está dentro del margen de error de ambos estudios, que es de dos puntos hacia arriba o hacia abajo.

Polarización

Brasil lleva más de una década dividido entre el progresismo que encarna Lula y la ultraderecha que abandera la familia Bolsonaro.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula desde su fundación en 1980, ha sido la fuerza mayoritaria de la izquierda desde los últimos años de la dictadura militar (1964-1985) y los primeros años de la democratización.

Sin embargo, a partir de las masivas protestas ocurridas a principios de la década pasada, inflamadas por los casos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que coincidieron con la administración de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la época, se generó una ola de indignación que desembocó en el bolsonarismo.

Esos años coincidieron, además, con una grave recesión económica. Fruto de todo ello, Jair Bolsonaro, hasta entonces un diputado desconocido para el gran público y un nostálgico de la dictadura militar, ganó las elecciones de 2018.

El antagonismo entre el lulismo y el bolsonarismo solo creció durante el mandato del líder ultra, que perdió la reelección en 2022 ante un renacido Lula, rehabilitado después de pasar por la cárcel y de que le anularan las condenas de corrupción que pesaban en su contra.

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