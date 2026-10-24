Flávio y Lula se miden este domingo 25 de octubre en segunda vuelta: hay empate en encuestas

São Paulo, Brasil.- A un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva: Lula y Flávio cerraron este sábado sus campañas con marchas multitudinarias en las que participaron decenas de miles de simpatizantes en los principales colegios electorales del país. El dirigente progresista lideró en la mañana una marea roja en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y en la tarde viajó a São Paulo para poner el broche a su campaña con otro baño de masas.

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro empezó la jornada emulando a su padre, al encabezar un paseo en moto por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra del país. Posteriormente, el senador marchó por Río, su cuna política, en un acto simbólico que finalizó en la casa donde vivía su padre, hoy en prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lula, sobre Flávio: "Les confieso que, después de tantas campañas en las que he participado, jamás imaginé disputar las elecciones con un mentiroso, un miliciano y una persona tan poco cualificada como este chaval". Flávio, sobre Lula: "Lamentablemente, el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio". Este sábado, víspera de la cita en las urnas, se publicaron las dos últimas encuestas electorales, con resultados que dejaron a ambos candidatos en empate técnico. Los sondeos de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, mostraron a Flávio con el 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula. Una diferencia mínima que se considera empate técnico, pues está dentro del margen de error de ambos estudios, que es de dos puntos hacia arriba o hacia abajo.

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