Una marea amarilla promete jubilar a Lula en el último acto de campaña de Flávio Bolsonaro

Brasil. Una multitud vestida de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña, prometió jubilar al presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva este sábado, en el último acto de campaña del ultraderechista Flávio Bolsonaro antes de las elecciones del domingo. Los bolsonaristas se tomaron el paseo marítimo de Barra da Tijuca, el acomodado barrio de Río de Janeiro, para marchar hasta el frente de la simbólica casa del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el padre del senador opositor. Flávio Bolsonaro escogió ese lugar no solo por ser su reducto electoral, sino también porque el estado de Río de Janeiro es el tercer mayor colegio electoral de Brasil y puede ser decisivo en la segunda vuelta de las presidenciales. El senador, que también encabezó un mitin este sábado en Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral, tuvo en la primera vuelta una clara mayoría entre los electores de Río (53 % contra 39 %), que aspira a ampliar para vencer este domingo unas de las elecciones más polarizadas y reñidas de Brasil.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, con el 47 % de los sufragios, dos puntos de ventaja sobre Lula, pero los últimos sondeos de intención de voto muestran a los dos candidatos técnicamente empatados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El líder opositor también escogió a dedo el lugar de su último acto de campaña porque la residencia de Jair Bolsonaro en esta ciudad se convirtió en su cuartel general durante la campaña en que fue elegido presidente en 2018 y en uno de los principales locales de concentración de la ultraderecha en Brasil. Los electores de Flávio no ignoraron la importancia del lugar y del momento, y acudieron en masa a la manifestación. Entre los asistentes destacaron familias enteras y hasta mascotas disfrazadas, que disfrutaron de un acto político animado a ritmo de funk. "Estamos aquí para pedir por un país que tenga en cuenta a la familia", afirmó a EFE la ama de casa Aparecida, que portaba letreros con los eslogan más usados por los bolsonaristas, principalmente "Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos".