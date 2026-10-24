Trump pide voto anticipado en Florida y Michigan, donde los republicanos se juegan perder

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este sábado a los ciudadanos de Florida y Michigan que acudan a las urnas para votar de manera anticipada en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social donde a continuación envió otro mensaje idéntico, pero refiriéndose al estado de Michigan.

Trump pidió el voto para su partido, el Repúblicano, y dijo: "Asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral".

"Ya sea que vote de forma anticipada, en ausencia, por correo o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los «Dumócratas» (juego de palabras entre 'dummy', tonto y demócrata, habitualmente empleado por Trump en sus mensajes) de la izquierda radical con una participación masiva! Es sumamente importante: ¡por favor, salga a votar!", manifestó el mandatario.

Con este mensaje, Trump muestra la necesidad de movilización de los republicanos de cara a los comicios del 3 de noviembre. A poco más de una semana de que se celebren las elecciones, el Partido Republicano se enfrenta a unas encuestas adversas, algunas de las cuales esta semana les han situado diez puntos por detrás de los demócratas.