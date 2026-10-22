Trump celebrará dos mitines en Texas a una semana de las elecciones de medio mandato

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el próximo martes dos mitines de campaña en un mismo día en Texas, a una semana de las elecciones de medio mandato, en la que se disputa un escaño en el Senado que será crucial para definir qué partido controlará la mayoría en el Congreso.

El mandatario visitará Corpus Christi, en el sur de Texas y Lubbock, en el noreste del estado. Un tercer mitin que había sido anunciado en Waco, en la zona central, fue cancelado, según informaron medios locales.

Será la cuarta visita de Trump a Texas en dos meses, en un momento en que las encuestas muestran contiendas más reñidas en este estado, que ha sido por décadas un bastión republicano.