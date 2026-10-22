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Atacan a balazos un autobús con estudiantes en México

Tras los disparos, los menores descendieron del autobús y una estudiante presentó una crisis nerviosa, de acuerdo con las mismas versiones

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 15:17 -
  • Agencia EFE
Atacan a balazos un autobús con estudiantes en México

La violencia en Sinaloa se ha intensificado desde septiembre de 2024.

 Foto generada con IA

Ciudad de México, México. Un conductor de transporte público que trasladaba a estudiantes de secundaria y bachillerato resultó herido este jueves en un ataque armado contra un autobús, en el municipio de Escuinapa, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), informaron autoridades y medios locales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se registró una agresión contra el chofer de la unidad, quien sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Según informes de medios locales, el ataque ocurrió en la localidad de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, cuando dos hombres armados que viajaban en otro vehículo abrieron fuego contra la zona del conductor y posteriormente huyeron.

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El chofer cubría habitualmente una ruta utilizada por estudiantes de secundaria y preparatoria.

Tras los disparos, los menores descendieron del autobús y un estudiante presentó una crisis nerviosa, de acuerdo con las mismas versiones.

La dependencia señaló que integrantes del Grupo Interinstitucional , conformados por corporaciones de seguridad estatal, auxiliaron al conductor y desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con la agresión ni han precisado el posible móvil del ataque.

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El incidente ocurre en medio de la violencia que afecta a Sinaloa, estado del noroeste mexicano y que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

En Escuinapa, el pasado 11 de octubre fue asesinado José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil.

La violencia en Sinaloa se ha intensificado desde septiembre de 2024, cuando comenzó una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.

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Agencia EFE
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