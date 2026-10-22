Atacan a balazos un autobús con estudiantes en México

Ciudad de México, México. Un conductor de transporte público que trasladaba a estudiantes de secundaria y bachillerato resultó herido este jueves en un ataque armado contra un autobús, en el municipio de Escuinapa, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), informaron autoridades y medios locales. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se registró una agresión contra el chofer de la unidad, quien sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Según informes de medios locales, el ataque ocurrió en la localidad de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, cuando dos hombres armados que viajaban en otro vehículo abrieron fuego contra la zona del conductor y posteriormente huyeron.

El chofer cubría habitualmente una ruta utilizada por estudiantes de secundaria y preparatoria. Tras los disparos, los menores descendieron del autobús y un estudiante presentó una crisis nerviosa, de acuerdo con las mismas versiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La dependencia señaló que integrantes del Grupo Interinstitucional , conformados por corporaciones de seguridad estatal, auxiliaron al conductor y desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con la agresión ni han precisado el posible móvil del ataque.