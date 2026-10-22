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Una pareja dominicana es condenada a 30 años de cárcel por tortura y asesinato de una niña

Entre las pruebas aportadas al proceso están fotografías que muestran quemaduras en las uñas y las palmas de las manos de la menor

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 09:29 -
  • Agencia EFE
Una pareja dominicana es condenada a 30 años de cárcel por tortura y asesinato de una niña

Yokeiry Coronado De La Cruz -tía de la niña- y a su pareja, Jeider Montero Medina

 Foto: cortesía

Santo Domingo. Un tribunal de República Dominicana condenó a 30 años de cárcel a una pareja acusada de torturar y asesinar a una niña de siete años en Santo Domingo, informó este jueves el Ministerio Público .

La sentencia fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional , que encontró a Yokeiry Coronado De La Cruz -tía de la niña- ya su pareja, Jeider Montero Medina, culpables del crimen, que fue perpetrado el 16 de agosto de 2025 y provocó conmoción en el país.

Además de la pena de prisión, Coronado y Montero tendrán que pagar una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos (unos 82.000 dólares) a la madre de la víctima, constituida en parte civil del proceso, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

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El Ministerio Público sustentó la petición de la condena a 30 años de cárcel para la pareja "en los maltratos reiterados que sufrió la niña y en las pruebas incorporadas durante el juicio, las cuales permitieron establecer que las lesiones no correspondían a un episodio aislado sino que evidenciaban un patrón de maltrato prolongado, que culminó con la muerte de la infante".

Según la investigación del caso, "la niña se encontraba bajo el cuidado de los procesados" pero durante julio y agosto de 2025 la tía "incurrió en actos de maltrato contra la niña, mientras que Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunciada".

El 16 de agosto de 2025, Coronado pidió ayuda a familiares porque la menor estaba convulsionando, y estos llamaron a los servicios de emergencia que poco pudieron hacer.

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Posteriormente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento "y documentó los hallazgos relacionados con el maltrato reiterado, conforme al acta de levantamiento de cadáver", por lo que se ordenó el arresto de la pareja, agregó la información.

Durante el juicio, la médica forense Yudelin Villanueva aseguró que la niña tenía un cuadro de "síndrome del niño maltratado", por lo que el tribunal calificó las lesiones constatadas como "groseras y abusivas".

Entre las pruebas aportadas al proceso están fotografías que muestran quemaduras en las uñas y las palmas de las manos de la menor, que la presidenta del tribunal, Yissell Soto, calificó de "espeluznantes".

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