Estadounidense liberado por Rusia regresa a casa tras pasar cuatro años detenido

Washington. El estadounidense Stephen James Hubbard se encuentra de regreso este jueves en su país natal después de pasar cuatro años detenido por Rusia y de que fuera liberado la víspera tras una petición directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Hubbard, un profesor de inglés de 73 años capturado por las tropas rusas acusado de servir en el ejército ucraniano, se encuentra en una instalación militar en San Antonio, Texas, y participará en un programa de readaptación, informó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Imágenes compartidas por Trump en su red Truth Social este miércoles muestran al estadounidense sonriendo junto a su familia en lo que parece ser el interior de un avión.

El mandatario también compartió fotos de Hubbard posando con el enviado especial de la Casa Blanca para mediar entre Ucrania y Rusia, Steve Witkoff, quien suscitó polémica en EE.UU. por sus elogios a Putin, a quien calificó de "humanitario" por la liberación.

Trump, quien defendió a Witkoff, también generó controversia porque aseguró que no había dado a Putin "nada a cambio", pero después sostuvo que las negociaciones para excarcelar a Hubbard se habrían paralizado si Washington hubiera permitido la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia.