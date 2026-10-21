Negocio de llantas denuncia engaño de ICE para detener a un trabajadoren Washington

Los Ángeles, Estados Unidos. Un negocio de ventas de llantas en el estado de Washington denunció que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ingresó al local finciendo ser un cliente para hacer que un trabajador, de origen mexicano, saliera a ver un vehículo donde lo esperaban otros agentes, que lo arrestaron.

"Secuestraron a uno de los nuestros. SÍ, SECUESTRARON. No preguntaron por su nombre, su edad ni nada por el estilo. Llegaron finciendo ser clientes y preguntando por llantas y neumáticos", denunció TOS Wheels & Tires en sus redes sociales por el incidente ocurrido el pasado sábado en Lynnwood, ubicado al norte de Seattle.

El empleado detenido fue identificado como Christopher Ruiz de Jesús , un inmigrante mexicano de 26 años. El trabajador de se encontraba dentro del local, donde también trabaja su prometida, Jade Gaspar.