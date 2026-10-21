Reinieri Licona, el hondureño acusado de atacar a martillazos a agentes de ICE

Un hondureño identificado como Reinieri De Jesús Licona Amador enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, luego de ser acusado de atacar con un martillo a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey. ¿Qué se sabe sobre el caso?
Licona Amador, de 27 años, fue arrestado el 19 de octubre de 2026. Posteriormente, compareció ante la jueza magistrada federal Elizabeth A. Pascal, en un tribunal de Camden, donde se conocieron detalles relacionados con el caso.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades estadounidenses, Licona Amador se encontraba en el país sin estatus migratorio legal, una condición por la que podía estar sujeto a un proceso de deportación.
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 4 de octubre de 2026, durante un operativo migratorio realizado por agentes federales en Gibbsboro, una localidad de Nueva Jersey. La intervención tenía como objetivo localizar y detener a personas que presuntamente incumplían las leyes migratorias.
Durante el procedimiento, los oficiales revisaron la matrícula de una camioneta que circulaba por el sector. La consulta permitió identificar al propietario registrado del vehículo como Licona Amador, cuyo expediente migratorio indicaba que no contaba con autorización legal para permanecer en Estados Unidos.
Tras comparar la apariencia del conductor con la fotografía que figuraba en los registros oficiales, los agentes encendieron las luces de emergencia para indicarle que debía detenerse. Según la denuncia, el conductor orilló la camioneta y permaneció detenido mientras los funcionarios se aproximaban.
Al acercarse al vehículo, observaron que el conductor se movía dentro de la cabina y extendía el brazo hacia una caja de herramientas ubicada en la parte trasera.
Según la versión presentada ante el tribunal, el hondureño tomó un martillo del contenedor pese a las instrucciones de los oficiales para que se detuviera. Cuando los agentes intentaron sacarlo de la camioneta, presuntamente se soltó y se desplazó hacia el asiento del pasajero, todavía con la herramienta en la mano.
La acusación sostiene que Licona Amador salió del vehículo por el lado del pasajero y se subió a la puerta antes de golpear con el martillo a dos agentes migratorios. Los funcionarios utilizaron gas pimienta para someterlo y finalmente lograron inmovilizarlo en el suelo y detenerlo.
El hondureño fue acusado formalmente mediante una denuncia por un delito relacionado con la agresión a agentes federales utilizando un arma mortal o peligrosa.
De acuerdo con la información divulgada, la acusación contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares, si se cumplen los requisitos legales para imponer esas sanciones.
El caso está a cargo del fiscal adjunto federal Dak T. Cohen, de la División Penal en Camden, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad del acusado.