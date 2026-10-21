ICE captura a hondureño frente a su nieto con autismo

Washington, Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al hondureño José Luis Arias frente a su nieto, quien padece autismo.
En las imágenes obtenidas por la familia del detenido se observa cómo dos agentes someten al hombre. Arias y su familia emigraron de Honduras en 2021.
Según medios locales, no tenía una orden de arresto, sino un asunto pendiente en su proceso migratorio.
En entrevista para la cadena Telemundo, los familiares manifestaron que el niño se encuentra triste y pregunta a diario dónde está su abuelo.
Por su parte, la esposa de Arias relató que escuchó los gritos del menor y de su esposo, quien pidió que no lo capturaran frente a su nieto.
"Él perdió su asilo político cuando él entró. Ya él se le venció su permiso de trabajo hace un par de meses", añadió.
Asimismo, mencionó que el lunes por la noche él las llamó para avisarles que estaba en Tacoma, pero que el martes lo trasladarían a Arizona. Ayer martes las volvieron a llamar, pero la comunicación se cortó porque debía ingresar una tarjeta de crédito. Desde esta última llamada, no han vuelto a saber nada de él.
Hasta el momento, ICE no ha emitido ninguna declaración oficial sobre esta detención.