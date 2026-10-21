ICE captura a hondureño frente a su nieto con autismo

Washington, Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al hondureño José Luis Arias frente a su nieto, quien padece autismo. En las imágenes obtenidas por la familia del detenido se observa cómo dos agentes someten al hombre. Arias y su familia emigraron de Honduras en 2021. Según medios locales, no tenía una orden de arresto, sino un asunto pendiente en su proceso migratorio.

En entrevista para la cadena Telemundo, los familiares manifestaron que el niño se encuentra triste y pregunta a diario dónde está su abuelo. Por su parte, la esposa de Arias relató que escuchó los gritos del menor y de su esposo, quien pidió que no lo capturaran frente a su nieto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Él perdió su asilo político cuando él entró. Ya él se le venció su permiso de trabajo hace un par de meses", añadió.