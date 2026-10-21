Hondureño atacó a martillazos a agentes de ICE y enfrentará cargos federales

Nueva Jersey, Estados Unidos. Un hondureño de 27 años enfrenta cargos federales en Estados Unidos por supuestamente atacar con un martillo a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una intervención de tráfico en el estado de Nueva Jersey, informaron las autoridades el martes. El acusado fue identificado como Reinieri De Jesús Licona Amador, originario de Honduras.

El incidente ocurrió el 4 de octubre en el condado de Camden, después de que la policía lo interceptara en Gibbsboro tras una revisión de la matrícula del vehículo que, según los reportes, permitió advertir su situación migratoria irregular. De acuerdo con los documentos judiciales, los agentes federales se acercaron al automóvil uniformados y con sus placas de identificación visibles. En ese momento, Amador presuntamente tomó un martillo que estaba en el asiento trasero, se incorporó sobre el marco de la puerta del pasajero y golpeó en varias ocasiones a los funcionarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse