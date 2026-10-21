Hondureño atacó a martillazos a agentes de ICE y enfrentará cargos federales

Nueva Jersey, Estados Unidos. Un hondureño de 27 años enfrenta cargos federales en Estados Unidos por supuestamente atacar con un martillo a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una intervención de tráfico en el estado de Nueva Jersey, informaron las autoridades el martes.
El acusado fue identificado como Reinieri De Jesús Licona Amador, originario de Honduras.
El incidente ocurrió el 4 de octubre en el condado de Camden, después de que la policía lo interceptara en Gibbsboro tras una revisión de la matrícula del vehículo que, según los reportes, permitió advertir su situación migratoria irregular.
De acuerdo con los documentos judiciales, los agentes federales se acercaron al automóvil uniformados y con sus placas de identificación visibles.
En ese momento, Amador presuntamente tomó un martillo que estaba en el asiento trasero, se incorporó sobre el marco de la puerta del pasajero y golpeó en varias ocasiones a los funcionarios.
Ante la agresión, los agentes utilizaron gas pimienta para intentar someterlo e impedir que continuara el ataque. Uno de los oficiales que participó en la intervención relató que temió por su vida, mientras que otro señaló en los documentos del caso que los golpes pudieron haber provocado "lesiones graves y potencialmente mortales".
En el vehículo también viajaba otro ciudadano hondureño cuya identidad no fue divulgada. Según la información judicial, el pasajero se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria y tenía una orden definitiva de deportación emitida por un juez de inmigración.
Licona Amador fue acusado de agredir a agentes federales con un arma peligrosa y compareció ante las autoridades judiciales en el centro de detención de Elizabeth, Nueva Jersey.